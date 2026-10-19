В центре Москвы КАМАЗ сбил девушку на электросамокате

Авария произошла на Малой Дмитровке. При повороте направо водитель грузовика не заметил самокатчицу — её не спасла даже специальная велосипедная полоса.
В результате наезда девушка получила множественные травмы и была госпитализирована. Камера запечатлела момент ДТП.
«её не спасла даже специальная велосипедная полоса».
а как линии на асфальте могут спасти, даже теоретически?
я, вон, вижу, ради бабок нарисовали карманы платной парковки посередине ПЧ.
У нормального человека, четавшего ПДД хоть раз в жизни, парковка ассоциируется с КРАЕМ ПЧ. А оказываецо ЗА парковкой тоже можно ездить:о))))
Да, вот такие в тундре забористые мухоморы, что за 10 лет можно уничтожить Город, строившийся веками.
ЗЫ. косяк ГАИ, которые всю эту ЦОДДшную куету визируют. В ГАИ па ходу, тоже махровая тупая деревенщина окопалась, раз такие проекты организации ДД допускают. Позоръ.
Алле, менты, изучите свои ПДД
12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края.
Что такое край хоть знаете?
Да, недоработали они — можно ведь было еще кучу тротуарной плитки там уложить на велодорожке.
самокатчица пыталась предъявить носорогу своё преимущество ?
Тупая смертница