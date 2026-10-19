В центре Москвы КАМАЗ сбил девушку на электросамокате
1
1

В центре Москвы КАМАЗ сбил девушку на электросамокате

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
В центре Москвы КАМАЗ сбил девушку на электросамокате

Авария произошла на Малой Дмитровке. При повороте направо водитель грузовика не заметил самокатчицу — её не спасла даже специальная велосипедная полоса.

В результате наезда девушка получила множественные травмы и была госпитализирована. Камера запечатлела момент ДТП.

0
4 Комментария
Подписаться
Уведомить о
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Bizon

«её не спасла даже специальная велосипедная полоса».
а как линии на асфальте могут спасти, даже теоретически?

я, вон, вижу, ради бабок нарисовали карманы платной парковки посередине ПЧ.
У нормального человека, четавшего ПДД хоть раз в жизни, парковка ассоциируется с КРАЕМ ПЧ. А оказываецо ЗА парковкой тоже можно ездить:о))))

Да, вот такие в тундре забористые мухоморы, что за 10 лет можно уничтожить Город, строившийся веками.

ЗЫ. косяк ГАИ, которые всю эту ЦОДДшную куету визируют. В ГАИ па ходу, тоже махровая тупая деревенщина окопалась, раз такие проекты организации ДД допускают. Позоръ.

Алле, менты, изучите свои ПДД

12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края.

Что такое край хоть знаете?

Редактировалось 1 час назад
Ответить
5
d989417

Да, недоработали они — можно ведь было еще кучу тротуарной плитки там уложить на велодорожке.

Ответить
0
Rubicon

самокатчица пыталась предъявить носорогу своё преимущество ?

Ответить
1
andermetall

Тупая смертница

Ответить
1
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Играл с друзьями и выбежал на дорогу»: в Чебоксарах 7-летний мальчик попал под колеса такси

Возле дома № 2/1 по улице Дементьева в Чебоксарах 7-летний мальчик играл с друзьями, после чего выбежал на проезжую часть и попал под колеса такси...

«Играл с друзьями и выбежал на дорогу»: в Чебоксарах 7-летний мальчик попал под колеса такси
417 просмотров
8
Подробнее
Аварии в России

Гастарбайтер-нелегал спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде: пострадал мотоциклист

ДТП произошло на Молодёжном проспекте в Нижнем Новгороде. Столкнулись фургон, мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai. За рулём легковушки находился...

Гастарбайтер-нелегал спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде: пострадал мотоциклист
430 просмотров
13
Подробнее
Автоновости

Как правильно снять аккумулятор с авто и какую клемму отсоединять первой?

Под капотом современного автомобиля пространство часто ограничено, и даже небольшое движение гаечным ключом может привести к неприятным...

Как правильно снять аккумулятор с авто и какую клемму отсоединять первой?
227 просмотров
7
Подробнее
Аварии в России

В Нижнем Новгороде подросток на моноколесе сбил 5-летнего ребенка

13 октября в Нижнем Новгороде 14-летний подросток на моноколесе сбил ребенка, который перебегал дорогу. В результате ДТП 5-летний мальчик получил...

В Нижнем Новгороде подросток на моноколесе сбил 5-летнего ребенка
411 просмотров
6
Подробнее
Автоновости

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»

Выход на российский рынок любой принципиально новой модели почти всегда означает одно: самые первые покупатели превращаются в добровольных заводских...

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»
232 просмотра
4
Подробнее
Автоновости

Скрытая опасность: как съемка движущегося по дороге автомобиля может повредить ваш смартфон

В последнее время всё чаще появляются сообщения о том, что съёмка движущегося автомобиля приводит к повреждению смартфона. Нет, это не отскочивший...

Скрытая опасность: как съемка движущегося по дороге автомобиля может повредить ваш смартфон
409 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

«Я же уже почти повернул, куда ты летишь»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Сергаче

В Сергаче Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, поворачивая...

«Я же уже почти повернул, куда ты летишь»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Сергаче
638 просмотров
29
Подробнее
Аварии в России

11 лет тюрьмы и 10 млн компенсации: в Нижегородской области осудили водителя-наркомана, по вине которого погиб человек

Авария произошла 7 июня 2025 года. Как сообщили в полиции Нижегородской области, 35-летний местный житель за рулём автомобиля Suzuki двигался по...

11 лет тюрьмы и 10 млн компенсации: в Нижегородской области осудили водителя-наркомана, по вине которого погиб человек
867 просмотров
22
Подробнее
Показать ещё
4 Комментария

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку