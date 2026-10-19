В центре Москвы КАМАЗ сбил девушку на электросамокате

Авария произошла на Малой Дмитровке. При повороте направо водитель грузовика не заметил самокатчицу — её не спасла даже специальная велосипедная полоса.

В результате наезда девушка получила множественные травмы и была госпитализирована. Камера запечатлела момент ДТП.