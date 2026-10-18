«Играл с друзьями и выбежал на дорогу»: в Чебоксарах 7-летний мальчик подпал под колеса такси

Возле дома № 2/1 по улице Дементьева в Чебоксарах 7-летний мальчик играл с друзьями, после чего выбежал на проезжую часть и попал под колеса такси под управлением 23-летнего водителя. Школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Момент наезда запечатлела камера.
Шиномонтажник рассказал, почему не выгодно иметь два комплекта шин на литых дисках
Каждую осень множество водителей проводит несколько часов в очереди на шиномонтаж. После такого опыта невольно появляется мысль: а не купить ли...