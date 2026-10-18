"Играл с друзьями и выбежал на дорогу": в Чебоксарах 7-летний мальчик подпал под колеса такси
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«Играл с друзьями и выбежал на дорогу»: в Чебоксарах 7-летний мальчик подпал под колеса такси

Аварии в России
«Играл с друзьями и выбежал на дорогу»: в Чебоксарах 7-летний мальчик подпал под колеса такси

Возле дома № 2/1 по улице Дементьева в Чебоксарах 7-летний мальчик играл с друзьями, после чего выбежал на проезжую часть и попал под колеса такси под управлением 23-летнего водителя. Школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Момент наезда запечатлела камера.

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