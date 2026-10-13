В Омске 20-летний водитель «Жигулей» сбил 84-летнюю женщину

12 октября в 12:30 в Центральном округе Омска 20-летний молодой человек за рулём «семёрки» двигался по улице Интернациональной и возле дома № 35 совершил наезд на 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерка с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу. Момент наезда попал в объектив видеорегистратора очевидца.