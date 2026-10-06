Видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни женщины в Тамбовской области
1
1

Видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни женщины в Тамбовской области

Аварии в России
1 комментарий 1 комментарий
Видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни женщины в Тамбовской области

Трагедия произошла 2 октября в 10:15 на трассе Мичуринск — Петровское — Орёл — Тамбов. Водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и создал помеху для Renault Sandero. 42-летняя женщина-водитель «Рено» попыталась уйти от столкновения, но машину занесло — и она врезалась во встречный зерновоз МАЗ.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Её 9-летняя дочь была доставлена в больницу. Виновных установит следствие.

Видеорегистратор, установленный в кабине МАЗа, запечатлел последние секунды жизни женщины.

Видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни женщины в Тамбовской области
Видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни женщины в Тамбовской области
Видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни женщины в Тамбовской области
Фото Госавтоинспекции
0
1 Комментарий
Подписаться
Уведомить о
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
goldberg

Женщина!!!!
Сама же и накосячила.

Ответить
1
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

В Казани разыскивают пешехода, из-за которого пострадали пассажиры автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность пешехода, ставшего причиной ДТП в Казани. Всё произошло в воскресенье, 4 октября, около 16:50...

В Казани разыскивают пешехода, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
153 просмотра
5
Подробнее
Автоновости

Чат-ботам доверили управление автомобилем: и вот что из этого вышло

Исследователи представили результаты необычного эксперимента, который проверил, способны ли универсальные языковые модели справиться с задачей, для...

Чат-ботам доверили управление автомобилем: и вот что из этого вышло
144 просмотра
3
Подробнее
Аварии в России

«Признался, что уснул за рулём»: в Чебоксарах будут судить начинающего водителя, который въехал в остановку с людьми

В суд направлено дело 18-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП на остановке «Улица Афанасьева» в Чебоксарах. Молодому человеку...

«Признался, что уснул за рулём»: в Чебоксарах будут судить начинающего водителя, который въехал в остановку с людьми
473 просмотра
7
Подробнее
Аварии в России

«Отвлеклась на ребенка»: в Чувашии будут судить женщину, которая в нетрезвом виде сбила пешехода

В городской суд Новочебоксарска направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в совершении...

«Отвлеклась на ребенка»: в Чувашии будут судить женщину, которая в нетрезвом виде сбила пешехода
748 просмотров
32
Подробнее
Аварии в России

В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми: погибли два человека

ДТП произошло 29 сентября утром в Железногорске Красноярского края. 47-летний водитель автомобиля Honda сбил 63-летнего мужчину и двух его...

В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми: погибли два человека
1047 просмотров
26
Подробнее
Аварии в России

«Залип» в телефон: в Чебоксарах автокран насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Утренняя трагедия у остановки «ВТИ Сервис» в Чебоксарах унесла жизнь 41-летней женщины. Она переходила дорогу по «зебре» вместе с девочкой, когда на...

«Залип» в телефон: в Чебоксарах автокран насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
1153 просмотра
23
Подробнее
Аварии в России

«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе

На перекрёстке улиц Первого Мая и Привокзальной в Красном Селе «Лада» на полной скорости врезалась в «ГАЗель», водитель которой собирался повернуть...

«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе
724 просмотра
25
Подробнее
Аварии в России

«Попал в слепую зону»: в Чебоксарах BMW врезался в дерево после столкновения с грузовиком

На Московском проспекте в Чебоксарах водитель самосвала Shacman при перестроении не заметил BMW и наехал на него. От удара легковушку развернуло и...

«Попал в слепую зону»: в Чебоксарах BMW врезался в дерево после столкновения с грузовиком
521 просмотр
18
Подробнее
Аварии в России

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка

Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган». 20 сентября около...

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка
1552 просмотра
16
Подробнее
Показать ещё
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль