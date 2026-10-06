Видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни женщины в Тамбовской области

Трагедия произошла 2 октября в 10:15 на трассе Мичуринск — Петровское — Орёл — Тамбов. Водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и создал помеху для Renault Sandero. 42-летняя женщина-водитель «Рено» попыталась уйти от столкновения, но машину занесло — и она врезалась во встречный зерновоз МАЗ.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Её 9-летняя дочь была доставлена в больницу. Виновных установит следствие.

Видеорегистратор, установленный в кабине МАЗа, запечатлел последние секунды жизни женщины.

Фото Госавтоинспекции