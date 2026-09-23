«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе

На перекрёстке улиц Первого Мая и Привокзальной в Красном Селе «Лада» на полной скорости врезалась в «ГАЗель», водитель которой собирался повернуть налево.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Камера запечатлела момент столкновения.
Там был водитель?😲
Автопилот, епта!
он хотел отсанитарить поворачивающего перед ним…не успел, а догнал газель без задних фонарей-)) длбб
Так фонари отлетели с балкой после удара и номер там же
ну да. пересмотрел покрупнее, балка улетела в натуре. я глядя на фотку с привязанной на ручках жилеткой и полностью срезанной балкой с фонарями глянул и не так подумал.
Как вариант.
Кстати, да, достойный был кандидат, миллиметровщик. Проскочил, в этот раз повезло.
Парашют на глазах был?
Полная скорость это сколько кмч? А неполная ? Двенашечнику повезло, что живой
Наверное имелось ввиду, что даже не пытался тормозить. Заснул или плохо стало?!
в поворот автопилот наверное заходил
ВДВ же
щас все ВДВ :о)
у меня товарищ есть, в афгане в 81-83 «поучаствовал»
у него такой наклейки нет
оружия (гладкоствол, нарезное, даже арбалет прикупил:о), прицелы всякие) у него дофига — фанат, а наклейки ВДВ нет о)))
сосед в афгане поучаствовал, после возвращения всю жизнь бухал, так и помер.
этот ваще не пьет
реально сухой
почему? хз!
психика абсолютно нормальная, ну разве, что очень любит стрелять.
я когда к нему в гости приезжал, он всегда: пошли в лес, постреляем :о)))
видно, что чел реально ловит кайф от Оружия
прям, ссука, Джейсон Стэйтем какой-то
такая активная движуха впереди , а этот клоун даже газ не бросил … закономерно .
Ну да, «Никто кроме них» такое даже теоретически представить не может!!!! Это точно не ВДВ
одно слово — приезжий
82 регион
по памяти вроде это «новые территории» :о)
а ну-ка,глянем
точно «крым»
Не обязательно. В Крыму поначалу выдавали номера с кодом 163, а после присвоения кода Крыму часть номеров с кодом 82 пошла в Самарскую область.
шифруюцо :о)
особенно фсин и военные этим отличаюцо
ездят здесь, а номера не только чорные, но и хз откуда
но точно не местные
Тихо, бля!
Враг слушает. ))
Хорошо что успел моргнуть дальним, покойник хоть пропотел перед смертью. А вот мототабуретник второй раз родился благодаря Газели.
Местный ̶ ̷Ш̷у̷м̷а̷Х̷е̷р̷ Ёжик-в-тумане топил не по детски — скорость до поворота была все 140 или сколько там эта шушлайка способна выжать лимонов по трассе?
Видно же, что на перекрестке ситуация накаляется, сбавь скорость, долбоёб.
Автопилот на тазе забарахлил.