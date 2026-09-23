«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе
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«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе

Аварии в России
25 комментариев 25 комментариев

На перекрёстке улиц Первого Мая и Привокзальной в Красном Селе «Лада» на полной скорости врезалась в «ГАЗель», водитель которой собирался повернуть налево.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Камера запечатлела момент столкновения.

«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе
«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе
«Лада» врезалась в «ГАЗель» на перекрестке в Красном Селе
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25 Комментариев
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25 комментариев
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sudazek

Там был водитель?😲

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6
slogic

Автопилот, епта!

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0
E_Lindros

он хотел отсанитарить поворачивающего перед ним…не успел, а догнал газель без задних фонарей-)) длбб

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6
Rubicon

Так фонари отлетели с балкой после удара и номер там же

Редактировалось 1 день назад
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3
E_Lindros

ну да. пересмотрел покрупнее, балка улетела в натуре. я глядя на фотку с привязанной на ручках жилеткой и полностью срезанной балкой с фонарями глянул и не так подумал.

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0
UELL

Как вариант.

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0
alejandromartinez

Кстати, да, достойный был кандидат, миллиметровщик. Проскочил, в этот раз повезло.

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2
UELL

Парашют на глазах был?

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5
Rubicon

Полная скорость это сколько кмч? А неполная ? Двенашечнику повезло, что живой

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3
nick2011

Наверное имелось ввиду, что даже не пытался тормозить. Заснул или плохо стало?!

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1
Rubicon

в поворот автопилот наверное заходил

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2
denium

ВДВ же

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4
Bizon

щас все ВДВ :о)
у меня товарищ есть, в афгане в 81-83 «поучаствовал»
у него такой наклейки нет
оружия (гладкоствол, нарезное, даже арбалет прикупил:о), прицелы всякие) у него дофига — фанат, а наклейки ВДВ нет о)))

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2
Rubicon

сосед в афгане поучаствовал, после возвращения всю жизнь бухал, так и помер.

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0
Bizon

этот ваще не пьет
реально сухой
почему? хз!
психика абсолютно нормальная, ну разве, что очень любит стрелять.

я когда к нему в гости приезжал, он всегда: пошли в лес, постреляем :о)))
видно, что чел реально ловит кайф от Оружия
прям, ссука, Джейсон Стэйтем какой-то

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1
cs

такая активная движуха впереди , а этот клоун даже газ не бросил … закономерно .

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3
Мишаня 007

Ну да, «Никто кроме них» такое даже теоретически представить не может!!!! Это точно не ВДВ

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1
Bizon

одно слово — приезжий
82 регион
по памяти вроде это «новые территории» :о)
а ну-ка,глянем
точно «крым»

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0
d989417

Не обязательно. В Крыму поначалу выдавали номера с кодом 163, а после присвоения кода Крыму часть номеров с кодом 82 пошла в Самарскую область.

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0
Bizon

шифруюцо :о)
особенно фсин и военные этим отличаюцо
ездят здесь, а номера не только чорные, но и хз откуда
но точно не местные

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0
Germanetz

Тихо, бля!
Враг слушает. ))

Редактировалось 23 часов назад
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0
HoBomzh

Хорошо что успел моргнуть дальним, покойник хоть пропотел перед смертью. А вот мототабуретник второй раз родился благодаря Газели.

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0
HoBomzh

Местный  ̶ ̷Ш̷у̷м̷а̷Х̷е̷р̷ Ёжик-в-тумане топил не по детски — скорость до поворота была все 140 или сколько там эта шушлайка способна выжать лимонов по трассе?

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0
Nordman51

Видно же, что на перекрестке ситуация накаляется, сбавь скорость, долбоёб.

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0
goldberg

Автопилот на тазе забарахлил.

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0
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