У молоковоза оторвало кабину от столкновения с поездом в Челябинской области
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У молоковоза оторвало кабину от столкновения с поездом в Челябинской области

Аварии в России
2 комментария 2 комментария

7 октября в 9:35 на 7-м километре автодороги Камышево — Долгодеревенское — Кыштым в Челябинской области 38-летний мужчина за рулём молоковоза выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом «Ласточка». От удара у грузовика буквально оторвало кабину.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля получил травмы. Момент столкновения запечатлела камера.

У молоковоза оторвало кабину от столкновения с поездом в Челябинской области
У молоковоза оторвало кабину от столкновения с поездом в Челябинской области
Фото с места ДТП
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2 Комментария
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2 комментариев
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formatceft

Опять видео в говноконтакт залито😡

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3
Gelen80

Про какой дизель говорит инспектор? Ласточка это электричка.

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1
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