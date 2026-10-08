У молоковоза оторвало кабину от столкновения с поездом в Челябинской области

7 октября в 9:35 на 7-м километре автодороги Камышево — Долгодеревенское — Кыштым в Челябинской области 38-летний мужчина за рулём молоковоза выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом «Ласточка». От удара у грузовика буквально оторвало кабину.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля получил травмы. Момент столкновения запечатлела камера.

Фото с места ДТП