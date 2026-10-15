Беспредел в Туле: пьяный водитель разрушил чужое имущество и остаётся безнаказанным?

Жители дома № 1Д по проезду Трудовому в Туле возмущены вопиющей ситуацией и требуют публичной огласки. 10 октября в 18:40 житель дома № 9, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль и устроил погром на их парковке. Он протаранил забор — секцию сетки — и разбил плитку на фасаде дома.

К счастью, далеко мужчине уехать не удалось: неравнодушные граждане вовремя остановили нарушителя и вызвали сотрудников ГАИ, которые его увезли.

Жители возмущаются в соцсетях: «Но самое страшное: этот человек продолжает спокойно ездить. Как такое возможно? Неужели пьяная езда и порча чужого имущества теперь остаются безнаказанными? У нас есть все записи с камер видеонаблюдения, и мы не намерены спускать это дело на тормозах. Страшно представить: на месте разбитого забора в тот момент могли оказаться дети!»

Фото из соцсетей