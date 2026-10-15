Беспредел в Туле: пьяный водитель разрушил чужое имущество и остаётся безнаказанным?
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Беспредел в Туле: пьяный водитель разрушил чужое имущество и остаётся безнаказанным?

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев
Беспредел в Туле: пьяный водитель разрушил чужое имущество и остаётся безнаказанным?

Жители дома № 1Д по проезду Трудовому в Туле возмущены вопиющей ситуацией и требуют публичной огласки. 10 октября в 18:40 житель дома № 9, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль и устроил погром на их парковке. Он протаранил забор — секцию сетки — и разбил плитку на фасаде дома.

К счастью, далеко мужчине уехать не удалось: неравнодушные граждане вовремя остановили нарушителя и вызвали сотрудников ГАИ, которые его увезли.

Жители возмущаются в соцсетях: «Но самое страшное: этот человек продолжает спокойно ездить. Как такое возможно? Неужели пьяная езда и порча чужого имущества теперь остаются безнаказанными? У нас есть все записи с камер видеонаблюдения, и мы не намерены спускать это дело на тормозах. Страшно представить: на месте разбитого забора в тот момент могли оказаться дети!»

Беспредел в Туле: пьяный водитель разрушил чужое имущество и остаётся безнаказанным?
Беспредел в Туле: пьяный водитель разрушил чужое имущество и остаётся безнаказанным?
Фото из соцсетей
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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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GDV nic

Не надо возмущаться — надо иск подавать на возмещение вреда.
А за рулём он ездит правомерно до вступления в законную силу решении суда о лишении ВУ.

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2
Мишаня 007

Вот крепкие провода на правой фаре! Удар, фара вывалилась и продолжила прыгать по асфальту не прекращая светиться)))))

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1
E_Lindros

причем он ее еще и переехал похоже, когда трогался после отъезда от втыка в стог сеток.
ну так прикольная подсветка днища получилась, яркая

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0
Germanetz

Ужас. Не ужас, ужас, ужас, но ужас.

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0
Bizon

«Жители возмущаются в соцсетях: …на месте разбитого забора в тот момент могли оказаться дети!»»
Идивкуй возмутили спокойствия :о)
Все бы вам нудеть: «пособников империализма к суровому суду истории»

и ваще вы тупые ублюдки:
1) какие дети поздней ночью?
2) и днем детей не могло быть:) они или в школе, или в детском саду
так что заканчивайте раскачивать лодку

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0
alejandromartinez

18:40 — не поздняя ночь. Вторая смена, секции-музыкалки.

«А если бы он вёз патроны?!»©

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0
Ralf

Ну а чего удивляться. Вряд ли он откупился, раз был вызов. Оформили, да отпустили. ДПС же не могут лишить прав. Лишает суд. До суда может спокойно ездить, а суд может и через месяц быть после оформления.

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0
UELL

Беспредел 😁
Это — «лёгкий ветерок», по сравнению с тем, что «сейчас» действительно происходит в нашем «доме».

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