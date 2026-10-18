"Мерседес" снёс кофейню в Нижнем Новгороде
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«Мерседес» снёс кофейню в Нижнем Новгороде

Аварии в России
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ДТП произошло вчера на перекрёстке улиц Белинского и Студёной в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, 69-летний мужчина за рулём автомобиля Mercedes начал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра. Сначала машина наехала на кофейный ларёк, а затем — на двух пешеходов.

В результате происшествия пострадали три человека: 33-летняя сотрудница кофейни, а также 21-летняя и 14-летняя девушки, которые проходили мимо.

Двух пострадавших с места аварии доставили в больницу имени Семашко, третьей помощь оказали на месте.

Очевидцы сообщили, что водитель перепутал педали.

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&#171;Мерседес&#187; снёс кофейню в Нижнем Новгороде
&#171;Мерседес&#187; снёс кофейню в Нижнем Новгороде
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sokolowskiy

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