Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла в сентябре 2024 года на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Opel поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. В результате столкновения мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте ДТП.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Следователи собрали достаточную доказательную базу, и суд признал мужчину виновным.
34-летнего водителя легковушки приговорили к 3 годам принудительных работ. Ежемесячно из его зарплаты будет удерживаться 10 % в пользу государства. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Пока приговор не вступил в законную силу.
2,5 г без водительского, а за последние полгода работ как раз заработает на новую шушлайку.
и с какого хера 10% государству отчислять? типа хруста родило государство? из пробирки или 3д принтера вылез чтоль?
такжеш налогоплательщик был, НДФЛ 13%
Низэнько летающий хруст на 1ой космической приговором удовлетворён?
хруст думал, что самый быстрый? Ну в принципе да, быстро убрался.