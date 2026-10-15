Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла в сентябре 2024 года на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Opel поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. В результате столкновения мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте ДТП.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Следователи собрали достаточную доказательную базу, и суд признал мужчину виновным.

34-летнего водителя легковушки приговорили к 3 годам принудительных работ. Ежемесячно из его зарплаты будет удерживаться 10 % в пользу государства. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Пока приговор не вступил в законную силу.