«Есть ли перспектива?»: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на КАД

Автор данного ролика попал в ДТП на КАД в Петербурге. Он спрашивает, есть какая-либо перспектива сделал виновным водителя попутного грузовика?
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Перспектива у автора одна — сходить к окулисту
Быстрее надо разгоняться, что б сразу на глушняк
Так грузовик был виден.
и вроде не тормозил
газу навалил, чтобы в окошко проскочить. Автор конечно повеселил по поводу перспективы)))
до задних габаритов докопаться