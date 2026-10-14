"Есть ли перспектива?": легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на КАД
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«Есть ли перспектива?»: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на КАД

ЧП и ДТП по Санкт Петербургу
5 комментариев 5 комментариев
«Есть ли перспектива?»: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на КАД

Автор данного ролика попал в ДТП на КАД в Петербурге. Он спрашивает, есть какая-либо перспектива сделал виновным водителя попутного грузовика?

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5 Комментариев
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5 комментариев
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Shpingolet

Перспектива у автора одна — сходить к окулисту

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3
MishaBob

Быстрее надо разгоняться, что б сразу на глушняк

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1
Rubicon

Так грузовик был виден.
и вроде не тормозил

Редактировалось 1 час назад
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1
Ralf

газу навалил, чтобы в окошко проскочить. Автор конечно повеселил по поводу перспективы)))

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1
RedVodim

до задних габаритов докопаться

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