«Гайцы шьют обоюдку»: кто виноват в ДТП в Петербурге?

ДТП произошло на площади Александра Невского в Петербурге. По словам автора «гайцы шьют обоюдку». Типа оба перестраивались. Автор спрашивает, кто прав, а кто виноват.
Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают «капсулу времени»
На популярной доске объявлений появилось объявление о продаже Toyota Auris первого поколения 2008 года. Это пятидверный хэтчбек, который за 18 лет...
непонятно, теперь при взаимном перестроении уступать не требуется ? Обои должны тормозить ?
Регик всё прекрасно видел и не тормозил по п 10.1 ПДД.
Обоюдка — это ему повезло.
Не тормозил, потому что имеет преимущество
8,4 При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
В суде легко оспаривается такое решение.