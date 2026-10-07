"Гайцы шьют обоюдку": кто виноват в ДТП в Петербурге?
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«Гайцы шьют обоюдку»: кто виноват в ДТП в Петербурге?

ПДД
4 комментария 4 комментария
«Гайцы шьют обоюдку»: кто виноват в ДТП в Петербурге?

ДТП произошло на площади Александра Невского в Петербурге. По словам автора «гайцы шьют обоюдку». Типа оба перестраивались. Автор спрашивает, кто прав, а кто виноват.

&#171;Гайцы шьют обоюдку&#187;: кто виноват в ДТП в Петербурге?
&#171;Гайцы шьют обоюдку&#187;: кто виноват в ДТП в Петербурге?
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4 комментариев
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Rubicon

непонятно, теперь при взаимном перестроении уступать не требуется ? Обои должны тормозить ?

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1
GDV nic

Регик всё прекрасно видел и не тормозил по п 10.1 ПДД.
Обоюдка — это ему повезло.

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-1
Rubicon

Не тормозил, потому что имеет преимущество

8,4 При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

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2
formatceft

В суде легко оспаривается такое решение.

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