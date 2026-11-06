Lada Vesta с японским автоматом появилась в продаже в России
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Lada Vesta с японским автоматом появилась в продаже в России

Автоновости
5 комментариев 5 комментариев

В Санкт-Петербурге на продажу выставлен универсал Lada Vesta 2018 года выпуска. Продавец оценил автомобиль в 1,2 миллиона рублей. Под капотом машины установлен стандартный для этой модели 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Однако главная особенность кроется не в моторе, а в трансмиссии: коробка передач здесь стоит совершенно не та, которую можно ожидать увидеть в серийной «Весте».

Lada Vesta с японским автоматом появилась в продаже в России
Фото: drom.ru

Японская начинка вместо штатного робота

Дело в том, что с автомобиля был демонтирован штатный роботизированный агрегат (АМТ). На его место установили классический гидротрансформаторный автомат — четырехступенчатую коробку передач серии RE4F03B. Этот агрегат хорошо известен по автомобилям марки Nissan.

По сути, покупателю предлагают своеобразный гибрид: вазовский кузов и японская трансмиссия. Для модели Vesta такая комбинация является историей нетипичной и довольно редкой.

Продавец уверяет, что все работы по замене агрегата проводились в профильном сервисе, поэтому качество установки сомнений вызывать не должно. Кроме того, по его словам, благодаря новой коробке на скорости двигатель крутится меньше, чем с механикой. Правда, проверить это утверждение можно исключительно сев за руль.

Помимо нестандартной коробки передач, в списке недавних трат указаны ремень ГРМ, стартер, ШРУСы и аккумулятор. Судя по тексту объявления, все эти элементы уже заменены. Это значит, что новому владельцу какое-то время не придется вкладываться в автомобиль.

Lada Vesta с японским автоматом появилась в продаже в России
Lada Vesta с японским автоматом появилась в продаже в России
Фото: drom.ru

Доработки и тюнинг

Доработок в автомобиле тоже хватает. Среди них — частичная шумоизоляция, перетянутые кожей органы управления, противоугонный замок зажигания и 100-ваттные диоды дальнего света.

Этот набор опций показывает, что машиной занимались всерьез. Практичность здесь явно шла рука об руку с желанием владельца выделить свой автомобиль в потоке.

Газовое оборудование и важный юридический момент

Отдельного упоминания заслуживает газобаллонное оборудование (ГБО). Оно официально оформлено и внесено в СТС, о чем продавец сообщает прямо. Однако про регистрацию замены коробки передач в объявлении не сказано ни слова. А это, между прочим, важный момент, который стоит уточнить до заключения сделки. Кстати, параллельно в России обсуждается и другая инициатива: водителям-новичкам хотят запретить управлять автомобилями мощнее 150 л.с.

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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Почему, сделав столько изменений, хозяин решил продать это недоразумение?

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dok_p

И самый главный вопрос, а на#уя и зачем!?

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1
Rubicon

а оно встанет на учет ?
ТюнинХ у него…

Редактировалось 20 часов назад
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0
MishaBob

переделанных вест с автоматов, вагон и маленькая тележка.
Есть контора занимается этим. На юутбчике есть, видосы от них
Одна машина, попала на ремонт мотора в к-power.
Почему бы и нет?

Редактировалось 22 часов назад
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0
Kolyan II

Магём же, когда хочем!

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0
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