Lada Vesta с японским автоматом появилась в продаже в России

В Санкт-Петербурге на продажу выставлен универсал Lada Vesta 2018 года выпуска. Продавец оценил автомобиль в 1,2 миллиона рублей. Под капотом машины установлен стандартный для этой модели 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Однако главная особенность кроется не в моторе, а в трансмиссии: коробка передач здесь стоит совершенно не та, которую можно ожидать увидеть в серийной «Весте».

Японская начинка вместо штатного робота

Дело в том, что с автомобиля был демонтирован штатный роботизированный агрегат (АМТ). На его место установили классический гидротрансформаторный автомат — четырехступенчатую коробку передач серии RE4F03B. Этот агрегат хорошо известен по автомобилям марки Nissan.

По сути, покупателю предлагают своеобразный гибрид: вазовский кузов и японская трансмиссия. Для модели Vesta такая комбинация является историей нетипичной и довольно редкой.

Продавец уверяет, что все работы по замене агрегата проводились в профильном сервисе, поэтому качество установки сомнений вызывать не должно. Кроме того, по его словам, благодаря новой коробке на скорости двигатель крутится меньше, чем с механикой. Правда, проверить это утверждение можно исключительно сев за руль.

Помимо нестандартной коробки передач, в списке недавних трат указаны ремень ГРМ, стартер, ШРУСы и аккумулятор. Судя по тексту объявления, все эти элементы уже заменены. Это значит, что новому владельцу какое-то время не придется вкладываться в автомобиль.

Доработки и тюнинг

Доработок в автомобиле тоже хватает. Среди них — частичная шумоизоляция, перетянутые кожей органы управления, противоугонный замок зажигания и 100-ваттные диоды дальнего света.

Этот набор опций показывает, что машиной занимались всерьез. Практичность здесь явно шла рука об руку с желанием владельца выделить свой автомобиль в потоке.

Газовое оборудование и важный юридический момент

Отдельного упоминания заслуживает газобаллонное оборудование (ГБО). Оно официально оформлено и внесено в СТС, о чем продавец сообщает прямо. Однако про регистрацию замены коробки передач в объявлении не сказано ни слова. А это, между прочим, важный момент, который стоит уточнить до заключения сделки. Кстати, параллельно в России обсуждается и другая инициатива: водителям-новичкам хотят запретить управлять автомобилями мощнее 150 л.с.