Стартовали продажи обновленной Lada Vesta CNG: сколько теперь стоит битопливный хит АвтоВАЗа?

АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновлённой битопливной Lada Vesta CNG. Главное изменение коснулось оснащения: теперь телематический комплекс Lada Connect Старт доступен во всех комплектациях модели, тогда как ранее он предлагался лишь выборочно. При этом стоимость автомобиля осталась на прежнем уровне — рекомендованная розничная цена начинается от 1 881 000 рублей. Таким образом, покупатели получают более богатое оснащение без удорожания.

Фото: АвтоВАЗ

Что представляет собой Lada Vesta CNG

Lada Vesta CNG — это битопливная версия популярного семейства Vesta, способная работать как на компримированном природном газе (метане), так и на бензине. По данным ТАСС, запас хода исключительно на метане составляет около 320 километров.

При использовании обоих видов топлива суммарный пробег без дозаправки может превышать 1000 километров. Такая особенность делает автомобиль удобным для дальних поездок и снижает частоту визитов на заправочные станции.

Телематика Lada Connect Старт: что нового

Ранее телематика была доступна не во всех версиях, теперь же она включена в комплектации «Комфорт» и «Практик», а также в более оснащённые «Драйв» и «Техно».

После подключения смартфона владелец получает возможность удалённо проверять запас топлива в обоих баллонах, местоположение автомобиля, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора. В мобильном приложении также отображается состояние дверей и багажника, а кроме того, можно узнать, запускался ли двигатель. Эти функции повышают удобство и безопасность эксплуатации.

Автоматическая климатическая система теперь предусмотрена начиная с версии «Драйв». Это означает, что в более доступных комплектациях («Комфорт» и «Практик») климат-контроль не предлагается, однако телематика там уже есть. Покупателям стоит учитывать этот нюанс при выборе версии: если комфорт важен, стоит ориентироваться на «Драйв» или «Техно».

Фото: АвтоВАЗ

Экономия на топливе и инфраструктура

На Lada Vesta CNG установлено газобаллонное оборудование для компримированного природного газа — метана. По расчётам АвтоВАЗа, использование газа позволяет сократить расходы на топливо примерно в два-три раза по сравнению с бензином.

Однако фактическая экономия зависит от нескольких факторов: региональных цен на оба вида топлива, доступности метановых заправок и доли пути, которую автомобиль проходит именно на газе. В регионах с развитой газовой инфраструктурой выгода будет ощутимее.

Цена и доступность у дилеров

Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа, рекомендованная розничная цена начинается от 1 881 000 рублей и после обновления оснащения не изменилась. Это стартовая рекомендованная розничная цена; фактическая цена у конкретного дилера может зависеть от условий и действующих программ.

Таким образом, обновлённая Vesta CNG сохраняет конкурентное позиционирование на рынке битопливных автомобилей.