BYD представила люксовый электроседан с зарядкой за пять минут и запасом хода более 1000 км

BYD представила в Абу-Даби новый седан Yangwang Altior, который должен стать люксовым флагманом бренда. По заявлению компании, автомобиль способен проехать более 1 тыс. км по китайскому циклу CLTC, а зарядка батареи с 10 до 70% занимает около пяти минут. BYD описывает новинку как «высшее выражение мощности» и делает ставку на состоятельных клиентов, для которых важны не только динамика, но и статус, отделка и технологический имидж.

Фото: BYD

Позиционирование и конкуренты

Altior задуман как имиджевая модель для очень обеспеченной аудитории. Среди его соперников BYD называет Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach, то есть автомобили, где цена и технические параметры тесно связаны с репутацией бренда. Разработка седана заняла три года.

По словам генерального директора отдела продаж Yangwang Ху Сяоцина, переднюю часть автомобиля пересматривали около ста раз, что подчёркивает стремление компании сделать внешность флагмана максимально выразительной и узнаваемой.

Габариты и силовая установка

По размерам Altior относится к крупным представительским седанам: длина составляет 5600 мм, ширина — 2030 мм, высота — 1590 мм, а колёсная база достигает 3500 мм. По длине модель превосходит Rolls-Royce Ghost на 201 мм.

Электрическая архитектура BYD e4 включает четыре независимо управляемых мотора — по одному на каждое колесо. Система корректирует распределение тяги более 100 раз в секунду, что должно положительно сказываться на управляемости и устойчивости такого крупного автомобиля.

Внешний декор

Решётка радиатора Altior состоит из 137 элементов с драгоценными камнями, но BYD не уточняет, какими именно. Переднюю эмблему изготовили из чистого 24-каратного золота, что подчёркивает люксовый характер модели.

К другим особенностям кузова относятся двухцветная окраска и удлинённая С-образная стойка. Вдоль боковин проходит вручную расписанная декоративная линия длиной 4,8 м.

Колёсные диски получили свободно вращающиеся центральные колпаки: при движении логотип Yangwang должен оставаться вертикальным.

Фото: BYD

Интерьер и материалы отделки

Салон отделан натуральной кожей, а коврики сделаны из овечьей шерсти. На центральной консоли установлены поворотные регуляторы с алмазной огранкой и 60 гранями.

За звук отвечает система Dynaudio Platinum Evidence с 39 динамиками. Четырёхместная кабина ориентирована прежде всего на пассажиров второго ряда.

В отделке использованы дерево и шёлк, а акцентом стал хотанский нефрит. По данным Fakti, в интерьере насчитывается 48 декоративных элементов, распределённых по 11 зонам.

Оснащение заднего ряда и комфорт

Для задних пассажиров предусмотрены потолочный экран диагональю 21,4 дюйма и два холодильника объёмом по 5,5 л с независимой регулировкой температуры. На центральном столике разместили складную рабочую поверхность, рядом находится отсек для бокалов с электроприводом. В дверях предусмотрены держатели для зонтов. Передние двери открываются на 80 градусов, задние — на 90. Объём багажника составляет 532 л. Переднее пассажирское кресло складывается нажатием кнопки, открывая пассажиру справа обзор вперёд.

Задние сиденья раскладываются горизонтально, оснащены массажем и выдвижными подставками для ног, а электрические шторки закрывают салон от посторонних взглядов. Задние двери открываются против хода движения. BYD также планирует выпустить пятиместную модификацию.

Фото: BYD

Запас хода, батарея и зарядка

Заявленный запас хода Altior превышает 1 тыс. км по китайскому циклу CLTC. Для более строгого WLTP в исходных данных приводится ориентир около 800–820 км. Напрямую сравнивать CLTC и WLTP не стоит: китайский цикл обычно обеспечивает более высокий результат. BYD заявляет о высоковольтной архитектуре примерно на 1 тыс. В и батарее Blade второго поколения.

По данным BusinessDay, максимальная мощность зарядки достигает 1500 кВт. Зарядка с 10 до 70% занимает пять минут, а с 10 до 97% — девять минут. Это данные производителя. Полные характеристики Altior пока не опубликованы.

Электроника и помощь водителю

Навигационная помощь NOA работает по маршруту от точки до точки: водителю достаточно задать конечную точку. Комплекс электронных помощников называется God’s Eye, а на крыше установлен лидар. Подвеска DiSus использует камеры, чтобы заранее оценивать дорогу и подстраиваться перед неровностями.

По заявлению BYD, система реагирует за миллисекунды, сглаживает удары и уменьшает крены кузова. Электронная архитектура построена на собственном процессоре BYD Xuanji A3. Ранее компания анонсировала трёхчиповую конфигурацию с общей вычислительной мощностью более 2100 TOPS.

Необычные функции и цена

Среди заявленных функций есть движение на высокой скорости при проколе шины, а также удержание автомобиля на поверхности при случайном попадании в воду. Предусмотрены танковый разворот и движение боком.

Предварительная стоимость автомобиля составляет 2,08 млн юаней — около 25,7 млн рублей по курсу, указанному в исходных данных на 10 ноября 2026 года. Эта сумма указана для версии Bespoke Shanhe Dingyun Limited Edition с коричнево-золотым кузовом и коричнево-белым салоном. Всего выпустят 399 таких машин для всего мира.

Поставки ограниченной версии китайским клиентам ожидаются во втором квартале 2027 года. Для сравнения, Rolls-Royce Ghost в Китае стоит 5,03 млн юаней, а Mercedes-Maybach S-Class — от 1,398 млн юаней.