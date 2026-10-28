BYD Seagull испытали проколом шины на скорости 140 км/ч
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BYD Seagull испытали проколом шины на скорости 140 км/ч

Автоновости
2 комментария 2 комментария
Видео: BYD.

BYD показала испытание электрического хэтчбека Seagull второго поколения в Китае.

Во время заезда у машины принудительно разгерметизировали переднюю правую шину. Заявленная скорость испытания составила 140 км/ч.

На колесе закрепили специальное устройство, которое прокололо шину на ходу.

На записи автомобиль после срабатывания устройства остаётся в пределах полосы и снижает скорость. Заезд проходит на сухом асфальте закрытой площадки.

Компания представила ролик как демонстрацию работы системы стабилизации при разрыве шины.

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2 Комментария
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2 комментариев
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E_Lindros

либо ИИ видос нарисовал, либо слишком лайтовые условия прокола были, иголочкой.
пиздоглазые, типа решили физику наебать

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Rubicon

Проколоть — это фигня! давай реальный условия! Яму на мосту и уголок, который шину о диск рубит. Да хотя бы просто яму в асфальте сантимов 20 глубиной.

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