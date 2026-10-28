BYD Seagull испытали проколом шины на скорости 140 км/ч

BYD показала испытание электрического хэтчбека Seagull второго поколения в Китае.
Во время заезда у машины принудительно разгерметизировали переднюю правую шину. Заявленная скорость испытания составила 140 км/ч.
На колесе закрепили специальное устройство, которое прокололо шину на ходу.
На записи автомобиль после срабатывания устройства остаётся в пределах полосы и снижает скорость. Заезд проходит на сухом асфальте закрытой площадки.
Компания представила ролик как демонстрацию работы системы стабилизации при разрыве шины.
либо ИИ видос нарисовал, либо слишком лайтовые условия прокола были, иголочкой.
пиздоглазые, типа решили физику наебать
Проколоть — это фигня! давай реальный условия! Яму на мосту и уголок, который шину о диск рубит. Да хотя бы просто яму в асфальте сантимов 20 глубиной.