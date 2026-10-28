BYD Seagull испытали проколом шины на скорости 140 км/ч

BYD показала испытание электрического хэтчбека Seagull второго поколения в Китае.

Во время заезда у машины принудительно разгерметизировали переднюю правую шину. Заявленная скорость испытания составила 140 км/ч.

На колесе закрепили специальное устройство, которое прокололо шину на ходу.

На записи автомобиль после срабатывания устройства остаётся в пределах полосы и снижает скорость. Заезд проходит на сухом асфальте закрытой площадки.

Компания представила ролик как демонстрацию работы системы стабилизации при разрыве шины.