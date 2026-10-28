В Китае автопроизводителей обяжут вернуть физические кнопки управления важными функциями в автомобиле

Китайские автомобильные компании всё активнее возвращают в новые модели привычные физические органы управления. Этот разворот происходит на фоне планов регуляторов, которые намерены уточнить требования к автомобильным интерфейсам. В 2026 году Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT) предложило обновить национальные автомобильные стандарты.

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Инициатива является частью более широкого пересмотра решений, способных затруднить управление автомобилем или эвакуацию при отказе электропитания. В числе таких решений упоминаются скрытые дверные ручки и чрезмерная зависимость от крупных дисплеев.

Производители уже меняют интерфейсы в новых моделях

Автопроизводители не ждут формального вступления новых норм в силу и уже возвращают привычные органы управления в новые модели. Например, Chery представила кроссовер Omoda X с отдельными переключателями кондиционера и вентиляции сидений.

Бренд-менеджер Ли Йехан объяснила такое решение удобством и безопасностью: важные настройки можно менять быстрее, не отвлекаясь на цифровое меню.

BYD добавила кнопки громкости и климат-контроля в новый внедорожник Tang. Geely Automobile Holdings Limited разместила переключатели на центральной консоли седана Galaxy TT.

В случае с Omoda X акцент сделан на управлении в салоне. Таким образом, речь идёт не об единичном исключении, а о заметной тенденции среди китайских производителей.

Почему регуляторы обратили внимание на скрытые ручки и большие экраны

Как пишет Bloomberg, китайские регуляторы пересматривают решения, которые могут создавать риски в электромобилях. Один из поводов для внимания — скрытые дверные ручки: из-за них отозвали миллионы машин. Опасения вызывают и большие экраны. Они могут отвлекать водителя или стать бесполезными при отказе питания.

Отдельные кнопки и регуляторы помогают управлять часто используемыми функциями без перехода между экранными меню. Их можно найти на ощупь, не переводя взгляд с дороги. Именно тактильная доступность становится одним из ключевых аргументов в пользу физических элементов: водителю не нужно искать нужный пункт на сенсорном экране, что особенно важно при движении.

Предполагается, что новые требования планируют ввести в июле 2027 года. Для адаптации автомобилей предусмотрен переходный период.