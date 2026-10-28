В Китае автопроизводителей обяжут вернуть физические кнопки управления важными функциями в автомобиле
1
1

В Китае автопроизводителей обяжут вернуть физические кнопки управления важными функциями в автомобиле

Автоновости

Китайские автомобильные компании всё активнее возвращают в новые модели привычные физические органы управления. Этот разворот происходит на фоне планов регуляторов, которые намерены уточнить требования к автомобильным интерфейсам. В 2026 году Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT) предложило обновить национальные автомобильные стандарты.

В Китае автопроизводителей обяжут вернуть физические кнопки управления важными функциями в автомобиле
Фото из открытых источников

Инициатива является частью более широкого пересмотра решений, способных затруднить управление автомобилем или эвакуацию при отказе электропитания. В числе таких решений упоминаются скрытые дверные ручки и чрезмерная зависимость от крупных дисплеев.

Производители уже меняют интерфейсы в новых моделях

Автопроизводители не ждут формального вступления новых норм в силу и уже возвращают привычные органы управления в новые модели. Например, Chery представила кроссовер Omoda X с отдельными переключателями кондиционера и вентиляции сидений.

Бренд-менеджер Ли Йехан объяснила такое решение удобством и безопасностью: важные настройки можно менять быстрее, не отвлекаясь на цифровое меню.

BYD добавила кнопки громкости и климат-контроля в новый внедорожник Tang. Geely Automobile Holdings Limited разместила переключатели на центральной консоли седана Galaxy TT.

В случае с Omoda X акцент сделан на управлении в салоне. Таким образом, речь идёт не об единичном исключении, а о заметной тенденции среди китайских производителей.

Почему регуляторы обратили внимание на скрытые ручки и большие экраны

Как пишет Bloomberg, китайские регуляторы пересматривают решения, которые могут создавать риски в электромобилях. Один из поводов для внимания — скрытые дверные ручки: из-за них отозвали миллионы машин. Опасения вызывают и большие экраны. Они могут отвлекать водителя или стать бесполезными при отказе питания.

Отдельные кнопки и регуляторы помогают управлять часто используемыми функциями без перехода между экранными меню. Их можно найти на ощупь, не переводя взгляд с дороги. Именно тактильная доступность становится одним из ключевых аргументов в пользу физических элементов: водителю не нужно искать нужный пункт на сенсорном экране, что особенно важно при движении.

Предполагается, что новые требования планируют ввести в июле 2027 года. Для адаптации автомобилей предусмотрен переходный период.

0
0 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Автоновости

Шиномонтажник рассказал, почему не выгодно иметь два комплекта шин на литых дисках

Каждую осень множество водителей проводит несколько часов в очереди на шиномонтаж. После такого опыта невольно появляется мысль: а не купить ли...

Шиномонтажник рассказал, почему не выгодно иметь два комплекта шин на литых дисках
1917 просмотров
23
Подробнее
Автоновости

Как правильно снять аккумулятор с авто и какую клемму отсоединять первой?

Под капотом современного автомобиля пространство часто ограничено, и даже небольшое движение гаечным ключом может привести к неприятным...

Как правильно снять аккумулятор с авто и какую клемму отсоединять первой?
312 просмотров
8
Подробнее
Автоновости

3 признака, указывающие на необходимость срочной замены тормозной жидкости

Тормозная система автомобиля отвечает за самое главное — безопасность водителя, пассажиров и окружающих. Даже самые качественные колодки и диски не...

3 признака, указывающие на необходимость срочной замены тормозной жидкости
233 просмотра
14
Подробнее
Автоновости

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии

Осенью риск столкновения с лосем на загородной дороге заметно возрастает. Животное может выйти на проезжую часть в сумерках или темноте, и у...

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии
256 просмотров
23
Подробнее
Автоновости

Как простой узор может обмануть систему беспилотного автомобиля

Исследователи из Университета Флориды обнаружили необычную уязвимость, которая затрагивает системы оценки расстояния в беспилотных автомобилях,...

Как простой узор может обмануть систему беспилотного автомобиля
152 просмотра
3
Подробнее
Автоновости

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой

На вторичном рынке Chevrolet Lacetti за 250–350 тысяч рублей всё ещё можно найти машину для ежедневных поездок. Однако при таком бюджете речь идёт...

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой
610 просмотров
7
Подробнее
Показать ещё

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку