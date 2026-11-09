В России за 9,5 млн продают "капсулу времени" - практически новый Porsche Cayenne
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В России за 9,5 млн продают «капсулу времени» — практически новый Porsche Cayenne

Автоновости
10 комментариев 10 комментариев

В Ульяновске на одной из популярных площадок объявлений появилось необычное предложение — выставлен на продажу пятилетний Porsche Cayenne, который был приобретён в России у официального дилера. Главная особенность автомобиля заключается в его пробеге: он составляет всего 2,7 тысячи километров. Иными словами, машина практически не эксплуатировалась и находится в состоянии, близком к новому.

В России за 9,5 млн продают &#171;капсулу времени&#187; &#8212; практически новый Porsche Cayenne
Фото: auto.ru

За этот кроссовер продавец просит 9,5 миллиона рублей. Для сравнения: в текущих рыночных условиях аналогичную сумму придётся отдать за новый китайский внедорожник Rox, который только начинает завоёвывать популярность в России.

Идеальное состояние без следов эксплуатации

На фотографиях, приложенных к объявлению, автомобиль выглядит так, будто только что покинул дилерский центр. Кузов сохранился в идеальном состоянии — без вмятин, царапин и других повреждений. В подкапотном пространстве и в салоне также отсутствуют какие-либо загрязнения или следы длительного использования.

Судя по снимкам, машина действительно не знала активной езды и бережно хранилась, что делает её интересным вариантом для тех, кто ищет премиальный кроссовер с минимальным пробегом.

В России за 9,5 млн продают &#171;капсулу времени&#187; &#8212; практически новый Porsche Cayenne
Фото: auto.ru

История автомобиля и особенности комплектации

В описании объявления указано, что, несмотря на фактическое отсутствие эксплуатации, кроссовер проходил плановое техническое обслуживание. Комплектация для Porsche Cayenne считается достаточно скромной, однако вместе с машиной продавец передаёт комплект зимних шин Nokian.

Отдельно уточняется, что автомобиль 2021 года выпуска был приобретён первым владельцем только в 2023 году — то есть машина два года провела либо у дилера, либо у первого собственника, который так и не начал на ней ездить. Такой нюанс делает историю автомобиля ещё более любопытной и объясняет столь низкий пробег.

В России за 9,5 млн продают &#171;капсулу времени&#187; &#8212; практически новый Porsche Cayenne
Фото: auto.ru

Технические характеристики и динамика

Под капотом Porsche Cayenne третьего поколения установлен трёхлитровый турбированный двигатель V6, выдающий 340 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатым автоматиком. Этот мотор предлагался для базовой версии немецкого премиум-кроссовера. С ним двухтонный автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,2 секунды, а максимальная скорость достигает 245 км/ч.

Таким образом, даже в «скромной» комплектации Cayenne остаётся мощным и динамичным автомобилем, а его технические характеристики полностью соответствуют статусу премиального бренда.

В России за 9,5 млн продают &#171;капсулу времени&#187; &#8212; практически новый Porsche Cayenne
Фото: auto.ru
0
10 Комментариев
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10 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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kreator

В этой карете прошлого далеко не уедешь.

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1
E_Lindros

чойта?

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3
E_Lindros

21г.в. ваще не старый (да с эксплуатацией с 23г). а вот 340лс мало кому нужны… за 6 может и сбагрит кому-нибудь, тк. платёжеспособным бомж-комплектация неинтересна, им доводчики дверей подавай

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0
formatceft

а вот 340лс мало кому нужны… 

Да, учитывая что они к 100тыр уже все с задирами и требуют гильзовки, а дизелей на Е3 уже нет.

Редактировалось 4 часов назад
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0
maximus777

походу дела новый вид бизнеса-купи ломучий порш и не езди на нем и тогда продашь за стока же ,за скока купил, а не за полцены через 3 года)

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0
Rubicon

вопрос как на нём не ездить

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1
formatceft

Порш достаточно надежная машина, вопрос в двигателе и трансмисии. Они там бывают разные. Не на Е3 конечно, но на 958.

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0
goldberg

4 ляма цена этой телеги.

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0
formatceft

Очнись.
За эти деньги только 958й дорест сейчас можно взять. И с пробегом 100+

https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/porsche_cayenne_3.0_at_2012_99_000_km_7938945703?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing

Редактировалось 4 часов назад
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1
Nordman51

Ну не знаю. Дороговато.

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