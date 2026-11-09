В России за 9,5 млн продают «капсулу времени» — практически новый Porsche Cayenne

В Ульяновске на одной из популярных площадок объявлений появилось необычное предложение — выставлен на продажу пятилетний Porsche Cayenne, который был приобретён в России у официального дилера. Главная особенность автомобиля заключается в его пробеге: он составляет всего 2,7 тысячи километров. Иными словами, машина практически не эксплуатировалась и находится в состоянии, близком к новому.

За этот кроссовер продавец просит 9,5 миллиона рублей. Для сравнения: в текущих рыночных условиях аналогичную сумму придётся отдать за новый китайский внедорожник Rox, который только начинает завоёвывать популярность в России.

Идеальное состояние без следов эксплуатации

На фотографиях, приложенных к объявлению, автомобиль выглядит так, будто только что покинул дилерский центр. Кузов сохранился в идеальном состоянии — без вмятин, царапин и других повреждений. В подкапотном пространстве и в салоне также отсутствуют какие-либо загрязнения или следы длительного использования.

Судя по снимкам, машина действительно не знала активной езды и бережно хранилась, что делает её интересным вариантом для тех, кто ищет премиальный кроссовер с минимальным пробегом.

История автомобиля и особенности комплектации

В описании объявления указано, что, несмотря на фактическое отсутствие эксплуатации, кроссовер проходил плановое техническое обслуживание. Комплектация для Porsche Cayenne считается достаточно скромной, однако вместе с машиной продавец передаёт комплект зимних шин Nokian.

Отдельно уточняется, что автомобиль 2021 года выпуска был приобретён первым владельцем только в 2023 году — то есть машина два года провела либо у дилера, либо у первого собственника, который так и не начал на ней ездить. Такой нюанс делает историю автомобиля ещё более любопытной и объясняет столь низкий пробег.

Технические характеристики и динамика

Под капотом Porsche Cayenne третьего поколения установлен трёхлитровый турбированный двигатель V6, выдающий 340 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатым автоматиком. Этот мотор предлагался для базовой версии немецкого премиум-кроссовера. С ним двухтонный автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,2 секунды, а максимальная скорость достигает 245 км/ч.

Таким образом, даже в «скромной» комплектации Cayenne остаётся мощным и динамичным автомобилем, а его технические характеристики полностью соответствуют статусу премиального бренда.