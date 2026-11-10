Скандал вокруг BYD: Land Rover обвиняет китайского автопроизводителя в копировании внедорожника Defender

В офисах китайской компании BYD прошли обыски. Причиной стали подозрения в краже технологий у британского автопроизводителя Jaguar Land Rover. Британская сторона считает, что конкурент незаконно использовал разработки при создании своего нового внедорожника Ti7.

Фото из открытых источников

Суть претензий

По версии Jaguar Land Rover, специалисты BYD могли приобрести оригинальный Land Rover Defender и подвергнуть его детальному изучению. Якобы китайские инженеры разобрали автомобиль, чтобы скопировать конструктивные решения и технологии для своей модели Ti7. Именно этот внедорожник, по мнению британцев, стал результатом недобросовестной конкуренции.

Разбирательство уже перешло в юридическую плоскость. Суд выдал санкцию на проведение обысков, в результате которых из двух офисов BYD были изъяты цифровые документы и файлы. Теперь сторонам предстоит продолжить спор в суде Гааги, где будет решаться вопрос о правомерности действий китайской компании.

Фото из открытых источников

Дешевле оригинала

Особый интерес в этой истории вызывает цена. Китайский внедорожник Ti7 планируется к продаже на британском рынке по цене около 48 тысяч фунтов стерлингов (что составляет примерно 5,3 миллиона рублей). В то же время стоимость оригинального Land Rover Defender начинается от 68 тысяч фунтов (около 7,5 миллиона рублей).

Таким образом, копия, если она действительно является таковой, стоит значительно дешевле оригинала.