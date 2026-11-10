Скандал вокруг BYD: Land Rover обвиняет китайского автопроизводителя в копировании внедорожника Defender
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Скандал вокруг BYD: Land Rover обвиняет китайского автопроизводителя в копировании внедорожника Defender

Автоновости
5 комментариев 5 комментариев

В офисах китайской компании BYD прошли обыски. Причиной стали подозрения в краже технологий у британского автопроизводителя Jaguar Land Rover. Британская сторона считает, что конкурент незаконно использовал разработки при создании своего нового внедорожника Ti7.

Скандал вокруг BYD: Land Rover обвиняет китайского автопроизводителя в копировании внедорожника Defender
Фото из открытых источников

Суть претензий

По версии Jaguar Land Rover, специалисты BYD могли приобрести оригинальный Land Rover Defender и подвергнуть его детальному изучению. Якобы китайские инженеры разобрали автомобиль, чтобы скопировать конструктивные решения и технологии для своей модели Ti7. Именно этот внедорожник, по мнению британцев, стал результатом недобросовестной конкуренции.

Разбирательство уже перешло в юридическую плоскость. Суд выдал санкцию на проведение обысков, в результате которых из двух офисов BYD были изъяты цифровые документы и файлы. Теперь сторонам предстоит продолжить спор в суде Гааги, где будет решаться вопрос о правомерности действий китайской компании.

Скандал вокруг BYD: Land Rover обвиняет китайского автопроизводителя в копировании внедорожника Defender
Фото из открытых источников

Дешевле оригинала

Особый интерес в этой истории вызывает цена. Китайский внедорожник Ti7 планируется к продаже на британском рынке по цене около 48 тысяч фунтов стерлингов (что составляет примерно 5,3 миллиона рублей). В то же время стоимость оригинального Land Rover Defender начинается от 68 тысяч фунтов (около 7,5 миллиона рублей).

Таким образом, копия, если она действительно является таковой, стоит значительно дешевле оригинала.

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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Открыли Америку, ха! Да пиздаглазые всегда всё пизьдили. Даже странно, что из до сих пор их не выебали за это.

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Bizon

е#алка не выросла
меня больше беспокоит, что китаезы нас е#ут в разных позициях

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Bizon

па ходу, решили китайцев маленько ограничить :о)
и ведь, ссука, при желании, таки, ограничат

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Кирилл16

И раньше европейцы с китайцами бодались, но пока китайцы сидели у себя и не лезли со своими машинами в Европу — на все претензии китайцы клали большой и толстый. А теперь захотели китайцы на европейский рынок и уже приходится считаться с претензиями. Так что все эти «изъятия документов в офисах» цирк для европейцев, что бы показать якобы сотрудничество. И даже выплатят компенсации, но Европу это не спасет от китайского нашествия…

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Bizon

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