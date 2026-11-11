В Чувашии будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе

Прокуратура Чувашии передала в суд уголовное дело о ДТП со смертельным исходом. водитель грузовика. Обвиняемым проходит 41-летний житель Батыревского округа. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По данным следствия, днём 4 июня 2026 года мужчина за рулём Nissan X-Trail решил развернуться на трассе «Цивильск — Ульяновск». Он пересек сплошную линию, частично заехал на парковку на противоположной стороне, а затем, не убедившись в безопасности маневра, снова выехал на проезжую часть. Из-за этого он создал помеху большегрузу DAF, который двигался по своей полосе. Произошло столкновение с кроссовером, после чего тягач по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN.

Водитель автомобиля DAF погиб на месте. Обвиняемый полностью признал вину. Дело рассмотрит Батыревский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.