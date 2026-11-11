В Чувашии будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе

Прокуратура Чувашии передала в суд уголовное дело о ДТП со смертельным исходом. водитель грузовика. Обвиняемым проходит 41-летний житель Батыревского округа. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.
По данным следствия, днём 4 июня 2026 года мужчина за рулём Nissan X-Trail решил развернуться на трассе «Цивильск — Ульяновск». Он пересек сплошную линию, частично заехал на парковку на противоположной стороне, а затем, не убедившись в безопасности маневра, снова выехал на проезжую часть. Из-за этого он создал помеху большегрузу DAF, который двигался по своей полосе. Произошло столкновение с кроссовером, после чего тягач по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN.
Водитель автомобиля DAF погиб на месте. Обвиняемый полностью признал вину. Дело рассмотрит Батыревский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Зря признал. Водитель DAFа сам на встречку зарулил, за что и расстался с жизнью.