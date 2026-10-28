В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир

В Рыбинском округе ночная поездка на мотоцикле закончилась трагедией. Водитель без прав ехал на незарегистрированном «Урале» и попытался скрыться от инспекторов ГАИ, однако не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, а 18-летний пассажир, находившийся без шлема, погиб на месте.
По данным прокуратуры, во время преследования мотоциклист неоднократно нарушал правила дорожного движения, а перед аварией выехал с обочины на встречную полосу.
Водителю предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направлено в суд.
Отличный видос. Долбохрусты шли к успеху, и таки, несмотря на все сложности, пришли
Синигалы контуженные
скрылся от гаишников у фсиновцев.
ну пасс сдох за своё пособничество нарушителю…ибо нехуй..
а вот второй падла ушёл!
Ну как сказать. Кореш куму кричал, чтобы тот не гнал по грунтовке. И что, послушал ? Так и разлетелись по кустам. Были бы трезвые — убились бы нафиг.
пасс вообще то показывал длббу который его угандошил куда перестраиваться, чтоб того не обогнали менты
че ментам неймется?
ехали люди никого не трогали, менты в засаде анекдоты травили. Анекдоты старые, не смешные. И тут раз мимо проехали моцы
— А давай погоняем мотоциклистов?
— А погоняем!
Ну, погоняли. Чего вам легче стало?