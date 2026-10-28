В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир
1
1

В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев
В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир

В Рыбинском округе ночная поездка на мотоцикле закончилась трагедией. Водитель без прав ехал на незарегистрированном «Урале» и попытался скрыться от инспекторов ГАИ, однако не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, а 18-летний пассажир, находившийся без шлема, погиб на месте.

По данным прокуратуры, во время преследования мотоциклист неоднократно нарушал правила дорожного движения, а перед аварией выехал с обочины на встречную полосу.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направлено в суд.

1
7 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
neapol

Отличный видос. Долбохрусты шли к успеху, и таки, несмотря на все сложности, пришли

Ответить
5
MoJloTkoM no roJloBe

Синигалы контуженные

Редактировалось 6 часов назад
Ответить
2
Rubicon

скрылся от гаишников у фсиновцев.

Ответить
1
E_Lindros

ну пасс сдох за своё пособничество нарушителю…ибо нехуй..
а вот второй падла ушёл!

Ответить
1
Rubicon

Ну как сказать. Кореш куму кричал, чтобы тот не гнал по грунтовке. И что, послушал ? Так и разлетелись по кустам. Были бы трезвые — убились бы нафиг.

Ответить
0
E_Lindros

пасс вообще то показывал длббу который его угандошил куда перестраиваться, чтоб того не обогнали менты

Ответить
1
Bizon

че ментам неймется?
ехали люди никого не трогали, менты в засаде анекдоты травили. Анекдоты старые, не смешные. И тут раз мимо проехали моцы
— А давай погоняем мотоциклистов?
— А погоняем!
Ну, погоняли. Чего вам легче стало?

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи

В Новгородской области началось рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на дороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов», в котором погибла...

«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
1398 просмотров
35
Подробнее
Автоновости

Шиномонтажник рассказал, почему не выгодно иметь два комплекта шин на литых дисках

Каждую осень множество водителей проводит несколько часов в очереди на шиномонтаж. После такого опыта невольно появляется мысль: а не купить ли...

Шиномонтажник рассказал, почему не выгодно иметь два комплекта шин на литых дисках
1920 просмотров
23
Подробнее
Автоновости

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии

Осенью риск столкновения с лосем на загородной дороге заметно возрастает. Животное может выйти на проезжую часть в сумерках или темноте, и у...

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии
256 просмотров
23
Подробнее
Аварии в России

В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими

Первая авария случилась в субботу около 19:00 на трассе Норильск — Талнах. 47-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную...

В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими
593 просмотра
10
Подробнее
Автоновости

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»

Выход на российский рынок любой принципиально новой модели почти всегда означает одно: самые первые покупатели превращаются в добровольных заводских...

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»
257 просмотров
4
Подробнее
Автоновости

Решил сдать годовалый «Москвич 3» в трейд-ин и купить «Москвич М70». Когда услышал оценку дилера, потерял дар речи

Недавно в одном крупном автомобильном сообществе появился подробный рассказ реального владельца, который наглядно показывает, как может работать...

Решил сдать годовалый «Москвич 3» в трейд-ин и купить «Москвич М70». Когда услышал оценку дилера, потерял дар речи
804 просмотра
14
Подробнее
Показать ещё
7 Комментариев

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку