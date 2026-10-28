В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир

В Рыбинском округе ночная поездка на мотоцикле закончилась трагедией. Водитель без прав ехал на незарегистрированном «Урале» и попытался скрыться от инспекторов ГАИ, однако не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, а 18-летний пассажир, находившийся без шлема, погиб на месте.

По данным прокуратуры, во время преследования мотоциклист неоднократно нарушал правила дорожного движения, а перед аварией выехал с обочины на встречную полосу.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направлено в суд.