Награда нашла героя
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Награда нашла героя

ЧП и ДТП по Санкт Петербургу
6 комментариев 6 комментариев
Награда нашла героя

Водитель автомобиля Chevrolet Lanos опубликовал в сети видео, на котором объезжает пробку на Софийской улице у пересечения с Ленсоветовской дорогой по велодорожке. Ролик заинтересовал инспекторов ГАИ. Они установили, что его автор — 26-летний петербуржец, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Какие именно правонарушения и преступления он совершал в прошлом, в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции не уточнили. Однако рассказали, как его нашли и привлекли к ответственности за видео с велодорожкой. «Гонщик» получил протоколы по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) и части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (движение по тротуару).

Не исключено, что к этому добавят еще один административный материал — по статье 6.9 КоАП РФ (потребление запрещенных веществ без назначения врача). При встрече с инспекторами у водителя имелись признаки наркотического опьянения.

«Самое интересное началось, когда пришло время отвечать за поступки: пытаясь избежать ответственности, “герой” попытался избавиться от улик и передал автомобиль третьему лицу. Но от закона так просто не скрыться», — добавили в управлении ГАИ. За свое поведение на дороге молодой человек извинился.

По данным «Дорожного инспектора», под видео с объездом пробки в Шушарах парень собрал около 90 тысяч лайков. После общения с ГАИ он закрыл свои страницы в соцсетях.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Убогий понторез-ссыкунишка. Те, кто ласкает, тоже убогие.

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Kolyan II

Рецидивиста, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, надо лишать пожизненно!

Редактировалось 3 часов назад
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GDV nic

Тело здесь — для отчёта ментам…))

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Kolyan II

пытаясь попытался — «велик и могуч» русский езыкь!

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0
yuryvolk

Засунуть в очко ВУ, как в банкомат)))

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Тук-Тук

дебилу, лайки ставят такие же дебилы. Эх ему бы лишение прав на пол года минимум и 40т штрафу… Хотя бы.

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