В Петербурге мотоциклист пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с кроссовером

На Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге мотоциклист пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с кроссовером. Момент столкновения зафиксировала камера другого мотоциклиста.
В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб
В Екатеринбурге днем 23 октября произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda и автобуса № 98, в котором находились дети. За рулем иномарки...
Хруст ещё вые6ывается и граблями машет,еблан тупорылый
Урод поцарапал бампер!
блин , и еще грабками своими машет … сколько же дебилов на дороге (((
Куда он там собрался перестроиться ?
Руки не из того места растут. Хотя… может это ангел-хранитель поработал…
хруст то мудило понятно…а куда тигго то ломанулся? спецом щемил хруста чтоль?