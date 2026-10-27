В Петербурге мотоциклист пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с кроссовером
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В Петербурге мотоциклист пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с кроссовером

ЧП и ДТП по Санкт Петербургу
6 комментариев 6 комментариев
В Петербурге мотоциклист пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с кроссовером

На Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге мотоциклист пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с кроссовером. Момент столкновения зафиксировала камера другого мотоциклиста.

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6 Комментариев
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6 комментариев
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MoJloTkoM no roJloBe

Хруст ещё вые6ывается и граблями машет,еблан тупорылый

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4
dok_p

Урод поцарапал бампер!

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2
cs

блин , и еще грабками своими машет … сколько же дебилов на дороге (((

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2
Rubicon

Куда он там собрался перестроиться ?

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1
d989417

Руки не из того места растут. Хотя… может это ангел-хранитель поработал…

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0
E_Lindros

хруст то мудило понятно…а куда тигго то ломанулся? спецом щемил хруста чтоль?

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