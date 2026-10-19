Мотоцикл загорелся после ДТП на Державинском кольце в Великом Новгороде
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Мотоцикл загорелся после ДТП на Державинском кольце в Великом Новгороде

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев
Мотоцикл загорелся после ДТП на Державинском кольце в Великом Новгороде

ДТП произошло на Державинском кольце в Великом Новгороде. Мотоциклист пытался съехать с кольца с левой полосы и столкнулся с автомобилем Renault Duster. От удара байк загорелся. О состоянии мотоциклиста информации нет.

1
7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

двуколёсное уёбище наконец-то закончило мотосезон…пидор обыкновенный

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1
Ralf

ну экипировка вроде спасла, закончил сезон, а не жизнь

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0
cs

кто этому тупому слепому идиоту мотик и права купил ???
бедный дастер даже поворотник включил — не помогло

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1
sanchess80

Логан так бодро ломанулся в правую полосу чтобы поехать дальше. Смысл?
По ПДД вопросов нет. Просто какие-то не логичные метания

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0
Rubicon

Реновод топил максимум на круге, чтобы никто не влез и даже левый поворотник включил, но все равно нашелся более резвый оппонент, чтобы подрезать

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1
Дихлофос

Расстроился, наверняка — вот его состояние.

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0
goldberg

Позитивное видео.

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0
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