Мотоцикл загорелся после ДТП на Державинском кольце в Великом Новгороде

ДТП произошло на Державинском кольце в Великом Новгороде. Мотоциклист пытался съехать с кольца с левой полосы и столкнулся с автомобилем Renault Duster. От удара байк загорелся. О состоянии мотоциклиста информации нет.
Мотоциклист перелетел через «Мерседес» в результате ДТП в Минске
В воскресенье в столице Беларуси Минске произошло ДТП. На пересечении улиц Янки Купалы и Карла Маркса столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл...
двуколёсное уёбище наконец-то закончило мотосезон…пидор обыкновенный
ну экипировка вроде спасла, закончил сезон, а не жизнь
кто этому тупому слепому идиоту мотик и права купил ???
бедный дастер даже поворотник включил — не помогло
Логан так бодро ломанулся в правую полосу чтобы поехать дальше. Смысл?
По ПДД вопросов нет. Просто какие-то не логичные метания
Реновод топил максимум на круге, чтобы никто не влез и даже левый поворотник включил, но все равно нашелся более резвый оппонент, чтобы подрезать
Расстроился, наверняка — вот его состояние.
Позитивное видео.