Мотоциклист перелетел через «Мерседес» в результате ДТП в Минске

В воскресенье в столице Беларуси Минске произошло ДТП. На пересечении улиц Янки Купалы и Карла Маркса столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл Kawasaki.
Мотоциклиста госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Момент ДТП попал в объектив камер.
Мерс еще и на красный
дополнение ко вчерашнему посту
атличный обучающий ролег:
«как мудаки принимают решение о левом повороте (переходе дороги)»
1 с — видит моц, решает повернуть, РЕЖЕТ угол
на 2 с — моц подъехал ближе, он понял, что не успевает и затормозил в полосе
2 с «матча» — сдулся :о)
ясен пень — у мудаков моц ВСЕГДА быстро едет (децкая попытка снять с себя ответственность)
взрослая формулировка:
моц едет быстрее, чем ты соображаешь
Ну мотику надо было в своей полосе оставаться. До перекрёстка же ехал по правой, полез в левую
Особенность мота — требование более активного воздействия ездока, чем за рулем авто.. Растерянность хрустика привела мот к пассивному действию — по умолчанию мот поехал прямо.
Так что не сказал бы о перестроении.