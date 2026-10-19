Мотоциклист перелетел через "Мерседес" в результате ДТП в Минске
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Мотоциклист перелетел через «Мерседес» в результате ДТП в Минске

Ближнее зарубежье
5 комментариев 5 комментариев
Мотоциклист перелетел через «Мерседес» в результате ДТП в Минске

В воскресенье в столице Беларуси Минске произошло ДТП. На пересечении улиц Янки Купалы и Карла Маркса столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл Kawasaki.

Мотоциклиста госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Момент ДТП попал в объектив камер.

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5 Комментариев
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5 комментариев
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Ralf

Мерс еще и на красный

Редактировалось 48 минут назад
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Bizon

дополнение ко вчерашнему посту
атличный обучающий ролег:
«как мудаки принимают решение о левом повороте (переходе дороги)»

1 с — видит моц, решает повернуть, РЕЖЕТ угол
на 2 с — моц подъехал ближе, он понял, что не успевает и затормозил в полосе

11.jpg
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Bizon

2 с «матча» — сдулся :о)

ясен пень — у мудаков моц ВСЕГДА быстро едет (децкая попытка снять с себя ответственность)

взрослая формулировка:
моц едет быстрее, чем ты соображаешь

22.jpg
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0
sanchess80

Ну мотику надо было в своей полосе оставаться. До перекрёстка же ехал по правой, полез в левую

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Дихлофос

Особенность мота — требование более активного воздействия ездока, чем за рулем авто.. Растерянность хрустика привела мот к пассивному действию — по умолчанию мот поехал прямо.
Так что не сказал бы о перестроении.

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