«Поехал через пешеходный переход»: мотоцикл и автомобиль столкнулись в Красном Селе

ДТП произошло в Красном Селе. По словам очевидцев, вдоволь покатавшись по парку, мотоциклист зачем-то поехал через пешеходный переход прямо под автомобиль. Мотоциклист с травмами был отправлен в больницу.
Решил сдать годовалый «Москвич 3» в трейд-ин и купить «Москвич М70». Когда услышал оценку дилера, потерял дар речи
Недавно в одном крупном автомобильном сообществе появился подробный рассказ реального владельца, который наглядно показывает, как может работать...
Ну говорят же «бей в своей полосе!». А сейчас будет оправдываться почему ДТП на встречке, надеюсь без последствий. Водиле авто терпения.
У этого идиота даже инстинкт самосохранения отсутствует
Это прям Boss мотопедиков.
Я надеялся, что из паркетника выйдет киллер с битой и добьёт ублюдка…хорошо, что ошибся
А мне понравился смелый и не лишенный элегантности маневр дебила. 100LVL. Проверка реакции водителей.
это же тут двенашка Газельку догнала ? Аномальная зона!