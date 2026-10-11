"Поехал через пешеходный переход": мотоцикл и автомобиль столкнулись в Красном Селе
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«Поехал через пешеходный переход»: мотоцикл и автомобиль столкнулись в Красном Селе

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
«Поехал через пешеходный переход»: мотоцикл и автомобиль столкнулись в Красном Селе

ДТП произошло в Красном Селе. По словам очевидцев, вдоволь покатавшись по парку, мотоциклист зачем-то поехал через пешеходный переход прямо под автомобиль. Мотоциклист с травмами был отправлен в больницу.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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SP870

Ну говорят же «бей в своей полосе!». А сейчас будет оправдываться почему ДТП на встречке, надеюсь без последствий. Водиле авто терпения.

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3
alex.cheb

У этого идиота даже инстинкт самосохранения отсутствует

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2
Maverick652

Это прям Boss мотопедиков.

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1
yuryvolk

Я надеялся, что из паркетника выйдет киллер с битой и добьёт ублюдка…хорошо, что ошибся

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1
Дихлофос

А мне понравился смелый и не лишенный элегантности маневр дебила. 100LVL. Проверка реакции водителей.

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0
Rubicon

это же тут двенашка Газельку догнала ? Аномальная зона!

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