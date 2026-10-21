И школьник, и студент: двое несовершеннолетних попали под колеса автомобилей в Красноярске

На днях в Красноярске произошли два ДТП с участием несовершеннолетних, которые нарушили требования ПДД и попытались пересечь проезжую часть в неподходящем месте и в неподходящий момент.

В первом случае 8-летний школьник во время прогулки выехал на самокате из-за автомобиля, остановившегося перед перекрёстком. Его сбил водитель другого транспортного средства, который в этот момент совершал поворот.

Второе ДТП произошло на улице Авиаторов: 17-летний студент переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде и был сбит водителем автомобиля Toyota.

К счастью, в обоих случаях серьёзных травм удалось избежать.