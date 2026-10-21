И школьник, и студент: двое несовершеннолетних попали под колеса автомобилей в Красноярске

На днях в Красноярске произошли два ДТП с участием несовершеннолетних, которые нарушили требования ПДД и попытались пересечь проезжую часть в неподходящем месте и в неподходящий момент.
В первом случае 8-летний школьник во время прогулки выехал на самокате из-за автомобиля, остановившегося перед перекрёстком. Его сбил водитель другого транспортного средства, который в этот момент совершал поворот.
Второе ДТП произошло на улице Авиаторов: 17-летний студент переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде и был сбит водителем автомобиля Toyota.
К счастью, в обоих случаях серьёзных травм удалось избежать.
а потом эти дебилы подрастут и за руль полезут
я думаю со своей тыквой вместо головы, они не доживут до «руля». либо им откажут в получении в/у, т.к. скудоумие-это весомый фактор в выдаче мед.спарвки
так никто не проверяет при выдаче справки
«скудоумие-это весомый фактор в выдаче мед.справки»
ничего страшного, не всем же управлять средствами повышенной опасности.
кто-то же должен и в Думе работать
ЗЫ. «лунная призма дай мне покуизма»
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я вчера такого же уёбка на самокатике чуть не переехал, выезжаю на перекрёсток под «зеленую стрелку», глядя налево откуда по прямой движется поток на свой зелёный, поворачиваю башку и краем глаза вижу справа на пешеходный красный мне под колёса на ПП пытается вырулить такой же мелкий уёбок на самокате. толи сам вкопался, толи его ктото тормознул, слава Богу разъехались