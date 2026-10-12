В Санкт-Петербурге нетрезвый водитель врезался в памятник воинской славы

В Санкт-Петербурге нетрезвый водитель автомобиля совершил наезд на монумент воинской славы. Инцидент произошёл на проспекте Ленина в Красном Селе. Сначала Volkswagen Passat наехал на памятник, после этого врезался в лестницу.

За рулём находился 31-летний мужчина. За произошедшее ему может грозить административный арест сроком до 30 суток.

Фото с места ДТП