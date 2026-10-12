В Санкт-Петербурге нетрезвый водитель автомобиля совершил наезд на монумент воинской славы. Инцидент произошёл на проспекте Ленина в Красном Селе. Сначала Volkswagen Passat наехал на памятник, после этого врезался в лестницу.
За рулём находился 31-летний мужчина. За произошедшее ему может грозить административный арест сроком до 30 суток.
B5 ушатал алкач. Знал ли немец, собиравший авто в Германнии, что его продукция будет использована пьяным русским для уничтожения монументов войне с их обезумевшей нацией в 30-40х годах 20-го века…
про вертикальную разметку забыли