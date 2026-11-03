В Чувашии будут судить автоледи, которая сбила женщину с ребенком

38-летнюю жительницу Чебоксар обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 8 мая 2026 года женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo 4, не уступила дорогу пешеходам, которые переходили дорогу по пешеходному переходу возле дома 48 по ул. 10-й Пятилетки в Новочебоксарске. В результате был совершён наезд на женщину и её малолетнего ребёнка.

Пострадавшей женщине был причинён тяжкий вред здоровью. Ребёнку причинён вред средней тяжести; материалы по этому факту выделены в отдельное производство по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в Новочебоксарский городской суд. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.