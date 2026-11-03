"Не понравилось, что едет слишком медленно": в Красноярске автоледи решила "поучить" учебную машину
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«Не понравилось, что едет слишком медленно»: в Красноярске автоледи решила «поучить» учебную машину

ЧП и ДТП Красноярска
3 комментария 3 комментария
«Не понравилось, что едет слишком медленно»: в Красноярске автоледи решила «поучить» учебную машину

В Красноярске женщине на «Шевроле» не понравилось, что учебная машина едет слишком медленно. Сперва она усердно жала на клаксон, а затем решила поучить «учебку», не давая ей проехать.

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3 Комментария
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3 комментариев
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E_Lindros

добро пожаловать в ад, девчуля!! хе хе хе….
если получишь в/у конечно

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1
f860549831d242593f3081f6f6548f09

ты будешь такая же,даже не заметишь. думать-это слишком тяжело для женского организьма.

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0
Rubicon

Если торопилась — то едь! Чего стоишь ?

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