«Не понравилось, что едет слишком медленно»: в Красноярске автоледи решила «поучить» учебную машину

В Красноярске женщине на «Шевроле» не понравилось, что учебная машина едет слишком медленно. Сперва она усердно жала на клаксон, а затем решила поучить «учебку», не давая ей проехать.
Разбили «Жигули», не выехав со двора
Двое приятелей нашли ключи в чужой «семёрке» на Ярыгинской набережной в Красноярске. Поездка закончилась у припаркованной Kia.
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добро пожаловать в ад, девчуля!! хе хе хе….
если получишь в/у конечно
ты будешь такая же,даже не заметишь. думать-это слишком тяжело для женского организьма.
Если торопилась — то едь! Чего стоишь ?