В Петербурге автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста, который пытался пересечь дорогу на красный

27 октября в 16:10 у дома 145 по Пискаревскому проспекту в Санкт-Петербурге 29-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста — ученика 4 класса. Ребёнок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора.
В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По данному факту полиция проводит проверку.
Злые языки поговаривают, что в школах нынче вместо ОБЖ, где вдалбливают малолетним недоноскам как надо вести себя на улице, что бы дожить до 18 лет и идти отдавать долг Родине — проводят беседы о… Результат на видео!