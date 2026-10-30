В Петербурге автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста, который пытался пересечь дорогу на красный

27 октября в 16:10 у дома 145 по Пискаревскому проспекту в Санкт-Петербурге 29-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста — ученика 4 класса. Ребёнок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту полиция проводит проверку.