«Летел на красный»: трое погибли по вине пьяного водителя грузовика в Рязани

В сети появилось видео ДТП, которое произошло 23 октября на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани. Грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковушкой, которая двигалась на зеленый свет.

На месте от полученных травм скончались 67-летняя жительница Рязани, управлявшая автомобилем Suzuki, а также двое ее пассажиров 60 и 57 лет. Еще две пассажирки, обеим по 57 лет, были госпитализированы.

Установлено, что водитель грузовика Foton Auman находился в состоянии опьянения. Мужчине 46 лет, он является жителем Орловской области.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ, находится на контроле прокуратуры.

Фото Госавтоинспекции