«Летел на красный»: трое погибли по вине пьяного водителя грузовика в Рязани

В сети появилось видео ДТП, которое произошло 23 октября на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани. Грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковушкой, которая двигалась на зеленый свет.
На месте от полученных травм скончались 67-летняя жительница Рязани, управлявшая автомобилем Suzuki, а также двое ее пассажиров 60 и 57 лет. Еще две пассажирки, обеим по 57 лет, были госпитализированы.
Установлено, что водитель грузовика Foton Auman находился в состоянии опьянения. Мужчине 46 лет, он является жителем Орловской области.
Ход расследования уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ, находится на контроле прокуратуры.
куда же он так спешил в это позднее время?
Контракт подписать
а Зэков еще берут?
К своему парню торопился на пребушки.
КБ закрывалось через 10 минут…
Посадить мразь надо и надолго.
житель орловской области не факт, что не сраный шахид террорюга.. обычно в новостишках эти ослоёбские погонялова не афишируют
Ублюдок.
В 46 лет он продолжал быть долбоебом…
Пора уже за такие преступления судить как за умышленное убийство
Во даёт!
Ну ничего, если прокурятина под контроль взяла, всё пучком будет.