"Летел на красный": трое погибли по вине пьяного водителя грузовика в Рязани
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«Летел на красный»: трое погибли по вине пьяного водителя грузовика в Рязани

Аварии в России
11 комментариев 11 комментариев

В сети появилось видео ДТП, которое произошло 23 октября на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани. Грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковушкой, которая двигалась на зеленый свет.

На месте от полученных травм скончались 67-летняя жительница Рязани, управлявшая автомобилем Suzuki, а также двое ее пассажиров 60 и 57 лет. Еще две пассажирки, обеим по 57 лет, были госпитализированы.

Установлено, что водитель грузовика Foton Auman находился в состоянии опьянения. Мужчине 46 лет, он является жителем Орловской области.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ, находится на контроле прокуратуры.

&#171;Летел на красный&#187;: трое погибли по вине пьяного водителя грузовика в Рязани
&#171;Летел на красный&#187;: трое погибли по вине пьяного водителя грузовика в Рязани
Фото Госавтоинспекции
1
11 Комментариев
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11 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Bizon

куда же он так спешил в это позднее время?

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2
Rubicon

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6
sanchess80

а Зэков еще берут?

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0
formatceft

К своему парню торопился на пребушки.

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0
al08

КБ закрывалось через 10 минут…

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0
UELL

Посадить мразь надо и надолго.

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2
E_Lindros

житель орловской области не факт, что не сраный шахид террорюга.. обычно в новостишках эти ослоёбские погонялова не афишируют

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1
PSV

Ублюдок.

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1
lex77a

В 46 лет он продолжал быть долбоебом…

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0
alex.cheb

Пора уже за такие преступления судить как за умышленное убийство

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0
Nordman51

Во даёт!
Ну ничего, если прокурятина под контроль взяла, всё пучком будет.

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0
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