У Мошково на Р-255 столкнулись четыре автомобиля
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У Мошково на Р-255 столкнулись четыре автомобиля

Аварии в России
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Видео: АСТ-54 Black

На трассе Р-255 возле посёлка Мошково в Новосибирской области столкнулись четыре автомобиля. Об аварии 25 октября сообщил канал «АСТ-54 Black», опубликовавший видео с места ДТП.

По данным канала, участниками столкновения стали два грузовика, Toyota Camry и Hyundai Sonata. На записи видны фура с логотипом «Деловых линий», грузовик «Красного & Белого» и две легковушки. После аварии часть груза оказалась на дороге.

Подтверждённой информации о пострадавших пока нет. Причина столкновения не установлена.

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Nordman51

Снежок, твою мать!!! Мереллин!!!

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