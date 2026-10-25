У Мошково на Р-255 столкнулись четыре автомобиля

На трассе Р-255 возле посёлка Мошково в Новосибирской области столкнулись четыре автомобиля. Об аварии 25 октября сообщил канал «АСТ-54 Black», опубликовавший видео с места ДТП.

По данным канала, участниками столкновения стали два грузовика, Toyota Camry и Hyundai Sonata. На записи видны фура с логотипом «Деловых линий», грузовик «Красного & Белого» и две легковушки. После аварии часть груза оказалась на дороге.

Подтверждённой информации о пострадавших пока нет. Причина столкновения не установлена.