«Водитель грузовика был пьян»: трактор и большегруз столкнулись в Миассе

Камера видеонаблюдения запечатлела аварию, которая произошла у остановки «Энергия» в Миассе Челябинской области. На кадрах — момент столкновения грузовика и трактора. На улице Ленина водитель DAF пошел на обгон в запрещенном месте и при возвращении в свою полосу врезался в попутный трактор. После удара обе машины перевернулись, водители получили травмы. По словам очевидцев, водитель грузовика был пьян, а тракторист — трезв.

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