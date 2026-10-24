"Водитель грузовика был пьян": трактор и большегруз столкнулись в Миассе
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«Водитель грузовика был пьян»: трактор и большегруз столкнулись в Миассе

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
«Водитель грузовика был пьян»: трактор и большегруз столкнулись в Миассе

Камера видеонаблюдения запечатлела аварию, которая произошла у остановки «Энергия» в Миассе Челябинской области. На кадрах — момент столкновения грузовика и трактора. На улице Ленина водитель DAF пошел на обгон в запрещенном месте и при возвращении в свою полосу врезался в попутный трактор. После удара обе машины перевернулись, водители получили травмы. По словам очевидцев, водитель грузовика был пьян, а тракторист — трезв.

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4 Комментария
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4 комментариев
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эффектно,с первого дубля! главное все живые и старушки тоже.

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Kolyan II

Я ждал когда собакены выбегут, но так и не дождался! А тут только тётки засуетились!

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0
Nordman51

Влип педрилка на бабки.

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Тук-Тук

Точно можно сказать одно, тракторист решил повернуть на лево, Фура куда-то очень торопилась.

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