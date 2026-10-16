В Ульяновске скорая помощь сбила подростка на велосипеде

15 октября на проспекте Туполева в Заволжском районе Ульяновска автомобиль скорой помощи с включённой сиреной и проблесковыми маячками сбил 15-летнего подростка на велосипеде.
По данным Госавтоинспекции, 58-летний водитель с большим стажем вождения проезжал регулируемый пешеходный переход на красный. В это же время дорогу по «зебре» не спешившись на свой зелёный пересекал подросток.
В результате наезда несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет, кто именно нарушил правила и насколько правомерными были действия обоих участников ДТП.
В наушниках был что ли, сирена орёт, а он и жалом не повёл, пока перед носом не появилась уже скорая
Родаки идиоты.
Влипли на ремонт скорой.