«Тормоза отказали»: стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке

ДТП произошло вчера на улице Шепеткова во Владивостоке. По имеющейся информации, у грузовика Hino отказали тормоза. В кабине находились двое граждан Китая. После происшествия обоих доставили в больницу.

Всего в массовой аварии пострадали около 10 человек. Помимо находившихся в грузовике мужчин, госпитализация потребовалась ещё трём водителям и одному пешеходу. Остальные, получившие травмы в результате ДТП, отказались от медицинской помощи.

Во время массового ДТП на Шепеткова гражданин Таджикистана Юсуф Каримов заметил, что навстречу на большой скорости движется грузовик, у которого, по предварительным данным, отказали тормоза. Понимая, что большегруз может продолжить движение и столкнуться с новыми машинами, Юсуф перегородил ему путь своей фурой. Удар пришёлся в его автомобиль, после чего неуправляемый грузовик остановился.

Такое решение помогло не допустить ещё более тяжёлых последствий. Сам водитель фуры серьёзно не пострадал — его защитили высокая кабина и подушки безопасности.

Полиция уже проводит проверку и выясняет все обстоятельства массового ДТП.