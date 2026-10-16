В Ярославле мужчина переходил дорогу на красный и был сбит автомобилем
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В Ярославле мужчина переходил дорогу на красный и был сбит автомобилем

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
В Ярославле мужчина переходил дорогу на красный и был сбит автомобилем

ДТП произошло в Ярославле. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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denium

Вот чертила. Повезло ему, что за рулем легковушки диарейщика не было

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2
cs

маловато … интересно он всегда так переходит !?

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2
Rubicon

подзаработать решил

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0
alejandromartinez

Тупой олень.

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0
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