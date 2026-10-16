В Ярославле мужчина переходил дорогу на красный и был сбит автомобилем

ДТП произошло в Ярославле. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
В Омске женщина перебегала дорогу на красный и попала под машину
15 октября в 6:55 утра в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о ДТП. 33-летний водитель автомобиля Honda в районе дома № 6 на улице 70 лет...
Вот чертила. Повезло ему, что за рулем легковушки диарейщика не было
маловато … интересно он всегда так переходит !?
подзаработать решил
Тупой олень.