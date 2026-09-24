На Енисейском тракте в Красноярске выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
«Свернул не туда»: курьезная авария произошла возле станции метро Ладожская в Петербурге
Возле станции метро Ладожская водитель легкового автомобиля пытался опередить грузовик, но свернул не туда, врезался в ограждение и оказался на...
Шерстяной пидарас:)
А бэховод молодец.
бэховоду просто повезло
Лет тридцать назад сбивал такого же здоровенного блоховоза. Так даже тормозить не стал. На бампере только шерсть и чуток крови осталось. Бампер даже ни как не пострадал, всетаки раньше машины крепче делали (ГАЗ-24 была)
Мужичок, который остановился, ты — человек.
у тавоты офигенные тормоза, но пользоваться ими нужно с умом
у шевролета тормоза шлак. так и запишем.
собака крупная, бампер треснул бы.
Если сравнивать тормоза на Rav4 второго поколения, который у меня был и opel astra J (тот же шевроле круз), то у рафа тормоза схватывают намертво в самом начале, а у Астры педаль нужно до пола выжать, чтобы резко затормозить. Но я бы не сказал что у Астры они плохие, просто нужно привыкнуть.
Тойотовод тут сильно перестарался. Собака уже за отбойник уползла, а он всё продолжает тормозить до полной остановки.