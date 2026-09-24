В Красноярске выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП
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В Красноярске выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП

Видеорегистратор
6 комментариев 6 комментариев
В Красноярске выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП

На Енисейском тракте в Красноярске выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

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6 Комментариев
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6 комментариев
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formatceft

Шерстяной пидарас:)
А бэховод молодец.

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1
Rubicon

бэховоду просто повезло

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Подколодный З.Г.

Лет тридцать назад сбивал такого же здоровенного блоховоза. Так даже тормозить не стал. На бампере только шерсть и чуток крови осталось. Бампер даже ни как не пострадал, всетаки раньше машины крепче делали (ГАЗ-24 была)

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1
UELL

Мужичок, который остановился, ты — человек.

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1
Rubicon

у тавоты офигенные тормоза, но пользоваться ими нужно с умом
у шевролета тормоза шлак. так и запишем.
собака крупная, бампер треснул бы.

Редактировалось 46 минут назад
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0
formatceft

Если сравнивать тормоза на Rav4 второго поколения, который у меня был и opel astra J (тот же шевроле круз), то у рафа тормоза схватывают намертво в самом начале, а у Астры педаль нужно до пола выжать, чтобы резко затормозить. Но я бы не сказал что у Астры они плохие, просто нужно привыкнуть.

Тойотовод тут сильно перестарался. Собака уже за отбойник уползла, а он всё продолжает тормозить до полной остановки.

Редактировалось 18 минут назад
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