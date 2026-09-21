«Свернул не туда»: курьезная авария произошла возле станции метро Ладожская в Петербурге

Возле станции метро Ладожская водитель легкового автомобиля пытался опередить грузовик, но свернул не туда, врезался в ограждение и оказался на встречной полосе. Момент курьезной аварии попал в объектив видеорегистратора очевидца.
«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега
Автолюбитель из Новосибирска решил поделиться своими умозаключениями по поводу автомобиля Volga K50, который был приобретён им несколько недель...
жило в жопе, наказан мгновенно)
Это не курьёз, это п@здец.
ага, Биг Кахуна
БРАВО Максиму Николаеву за название ролика!))
Просто подарил хорошее настроение!