"Свернул не туда": курьезная авария произошла возле станции метро Ладожская в Петербурге
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«Свернул не туда»: курьезная авария произошла возле станции метро Ладожская в Петербурге

Видеорегистратор
4 комментария 4 комментария
«Свернул не туда»: курьезная авария произошла возле станции метро Ладожская в Петербурге

Возле станции метро Ладожская водитель легкового автомобиля пытался опередить грузовик, но свернул не туда, врезался в ограждение и оказался на встречной полосе. Момент курьезной аварии попал в объектив видеорегистратора очевидца.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Ralf

жило в жопе, наказан мгновенно)

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4
formatceft

Это не курьёз, это п@здец.

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1
Bizon

ага, Биг Кахуна

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0
GDV nic

БРАВО Максиму Николаеву за название ролика!))
Просто подарил хорошее настроение!

Редактировалось 10 минут назад
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