Водитель чинил машину посреди МКАД и спровоцировал массовое ДТП

Очередное ДТП произошло минувшей ночью на МКАД. Водитель остановился в среднем ряду из-за неисправности и принялся чинить свое авто.
Через какое-то время в машину влетели кроссовер и грузовик, а ещё один грузовик переехал лежащего на дороге водителя легковушки. О состоянии его здоровья ничего не известно.
Каждый день одно и то же.
Одни дебилы встают посередине Мкада, а вторые в шары долбятся за рулём.
«Одни дебилы встают посередине Мкада»
внезапно сломался..не смог по инерции откатицо
бывает…трагедия
а вот то, что долбяца в шары, это — да…мудачье патентованное
личная машина ему больше не понадобится…
Ага. Судя по видосу его грузовик переехал.
судя по описанию, то же самое
чо там с состоянием у чела который взлетел на пару метров вверх и потом его грузовик переехал? встал отряхнулся и пошёл ловить такси, чтоб домой уехать
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