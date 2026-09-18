Водитель чинил машину посреди МКАД и спровоцировал массовое ДТП

Очередное ДТП произошло минувшей ночью на МКАД. Водитель остановился в среднем ряду из-за неисправности и принялся чинить свое авто.

Через какое-то время в машину влетели кроссовер и грузовик, а ещё один грузовик переехал лежащего на дороге водителя легковушки. О состоянии его здоровья ничего не известно.