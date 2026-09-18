Водитель чинил машину посреди МКАД и спровоцировал массовое ДТП
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Водитель чинил машину посреди МКАД и спровоцировал массовое ДТП

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев
Водитель чинил машину посреди МКАД и спровоцировал массовое ДТП

Очередное ДТП произошло минувшей ночью на МКАД. Водитель остановился в среднем ряду из-за неисправности и принялся чинить свое авто.

Через какое-то время в машину влетели кроссовер и грузовик, а ещё один грузовик переехал лежащего на дороге водителя легковушки. О состоянии его здоровья ничего не известно.

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7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Каждый день одно и то же.
Одни дебилы встают посередине Мкада, а вторые в шары долбятся за рулём.

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7
Bizon

«Одни дебилы встают посередине Мкада»
внезапно сломался..не смог по инерции откатицо
бывает…трагедия

а вот то, что долбяца в шары, это — да…мудачье патентованное

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1
Rubicon

личная машина ему больше не понадобится…

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4
formatceft

Ага. Судя по видосу его грузовик переехал.

Редактировалось 1 час назад
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2
Ralf

судя по описанию, то же самое

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3
E_Lindros

чо там с состоянием у чела который взлетел на пару метров вверх и потом его грузовик переехал? встал отряхнулся и пошёл ловить такси, чтоб домой уехать

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2
formatceft

💯%

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