"Пытался повернуть на красный": кроссовер перевернулся на площади Восстания в Петербурге
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«Пытался повернуть на красный»: кроссовер перевернулся на площади Восстания в Петербурге

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
«Пытался повернуть на красный»: кроссовер перевернулся на площади Восстания в Петербурге

ДТП произошло на площади Восстания в Петербурге. Водитель китайского кроссовера пытался повернуть налево на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся.

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5 Комментариев
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5 комментариев
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Bizon

организация ДД тот еще ребус
и светфор со стрелкой и стрелки на ПЧ…
кто бы из местных объяснил, как там ездить налево со «второго» ряда?

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sanchess80

Слева на светофоре горит красный кружок (колечко) = ехать налево нельзя. На стоп линии встаём и ждём стрелочку зелёную. Как регик встал. Разве сложно?

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Bizon

мне кажется, из второго ряда, если встать строго на стоп-линии, стрелку не видно, потому что стоишь к светофору под острым углом
из первого, который на разворот — видно, а из второго нет.
Потом, там отдельный выезд на разворот и там же стрелка. Откуда я знаю, что эта стрелка и на поворот тоже?

Тут давеча Германец писал, что движение по кругу, физически «по кругу», но на самом деле, по ПДД — ПРЯМО. Я бы тем, кто едет здесь ПРЯМО на зильоный, нарисовал бы стрелку направо.
Опять ОДД хрень какая-то, они часть круга считают за ПРОДОЛЖЕНИЕ главной дороги.
Сто раз уже объясняли россиянским колхозникам, которые когда 314здят чужое, всегда переделывают под себя (см. анекдот): #ляди, КРУГ — ВСЕГДА главная дорога.

ЗЫ. анекдот в тему
На парижской толкучке
— А вы точно украли этот Louis Vuitton из бутика, а не перепродаете китайское?
— Мадам, я что, похож на мошенника?

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1
sanchess80

Ну там целых 3 светофора — слева, справа и напротив через перекрёсток. Видно с любого ряда.

Пысы: на разворот, кстати, эта стрелка не работает. Можно при любом сигнале ехать на разворот 🙂

Редактировалось 23 минут назад
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sanchess80

пысы: съезд на разворот до стоп-линии, поэтому на него светофор не работает. Вот тут да, загогулина хитрая.

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