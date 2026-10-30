В Сыктывкаре водитель электровелосипеда пытался проскочить перекресток на красный и оказался в больнице

В Сыктывкаре водитель электровелосипеда Wenbox мощностью 1000 Вт двигался по улице Интернациональной и на нерегулируемом перекрёстке с улицей Каликовой не уступил дорогу автомобилю HAVAL.
В результате ДТП пострадал водитель электровелосипеда — 16-летний молодой человек. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Отмечается, что водительского удостоверения, которые требуют ПДД для управлении данным транспортным средством, молодой человек не имеет и ранее его не получал.
Как можно быть таким тупым и бесстрашным? Какой он нах водитель, он долбоёб.
Мозгов он не имеет и ранее не получал.
еще чуть-чуть и в морге оказался бы
Ну Haval в городе перед перекрёстком мог бы и помедленнее ехать, а то будто на взлет пошел с максимальным ускорением.
Школьнику повезло что он в бок впилился, а не под морду попал — полет был бы знатный
А парня, мне кажется, незаслужено хейтите — видно, что он доставщик, вечером после школы подрабатывает. А не на заднем колесе на папином питбайке по центру гоняет.
Ну да, в аварии формально (и фактически) он виноват, но что уж сразу — «долбоёб», «мозгов не получал»…