В Сыктывкаре водитель электровелосипеда пытался проскочить перекресток на красный и оказался в больнице

В Сыктывкаре водитель электровелосипеда Wenbox мощностью 1000 Вт двигался по улице Интернациональной и на нерегулируемом перекрёстке с улицей Каликовой не уступил дорогу автомобилю HAVAL.

В результате ДТП пострадал водитель электровелосипеда — 16-летний молодой человек. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Отмечается, что водительского удостоверения, которые требуют ПДД для управлении данным транспортным средством, молодой человек не имеет и ранее его не получал.