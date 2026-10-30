В Сыктывкаре водитель электровелосипеда пытался проскочить перекресток на красный и оказался в больнице
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В Сыктывкаре водитель электровелосипеда пытался проскочить перекресток на красный и оказался в больнице

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
В Сыктывкаре водитель электровелосипеда пытался проскочить перекресток на красный и оказался в больнице

В Сыктывкаре водитель электровелосипеда Wenbox мощностью 1000 Вт двигался по улице Интернациональной и на нерегулируемом перекрёстке с улицей Каликовой не уступил дорогу автомобилю HAVAL.

В результате ДТП пострадал водитель электровелосипеда — 16-летний молодой человек. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Отмечается, что водительского удостоверения, которые требуют ПДД для управлении данным транспортным средством, молодой человек не имеет и ранее его не получал.

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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Как можно быть таким тупым и бесстрашным? Какой он нах водитель, он долбоёб.

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Кирилл16

Мозгов он не имеет и ранее не получал.

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denium

еще чуть-чуть и в морге оказался бы

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TallioN

Ну Haval в городе перед перекрёстком мог бы и помедленнее ехать, а то будто на взлет пошел с максимальным ускорением.
Школьнику повезло что он в бок впилился, а не под морду попал — полет был бы знатный

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TallioN

А парня, мне кажется, незаслужено хейтите — видно, что он доставщик, вечером после школы подрабатывает. А не на заднем колесе на папином питбайке по центру гоняет.
Ну да, в аварии формально (и фактически) он виноват, но что уж сразу — «долбоёб», «мозгов не получал»…

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