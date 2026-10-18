Пассажиров выбросило из машины в результате ДТП на перекрестке в Луганске

17 октября на перекрестке улиц Советская и Оборонная в Луганске произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля. Из одного из них от удара выбросило троих человек. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Шиномонтажник рассказал, почему не выгодно иметь два комплекта шин на литых дисках
Каждую осень множество водителей проводит несколько часов в очереди на шиномонтаж. После такого опыта невольно появляется мысль: а не купить ли...
Какая замечательная музыка у автора!