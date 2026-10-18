Пассажиров выбросило из машины в результате ДТП на перекрестке в Луганске
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Пассажиров выбросило из машины в результате ДТП на перекрестке в Луганске

Аварии в России
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Пассажиров выбросило из машины в результате ДТП на перекрестке в Луганске

17 октября на перекрестке улиц Советская и Оборонная в Луганске произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля. Из одного из них от удара выбросило троих человек. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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yuryvolk

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