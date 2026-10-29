В Воткинске подросток на питбайке попал в ДТП, двигаясь на заднем колесе
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В Воткинске подросток на питбайке попал в ДТП, двигаясь на заднем колесе

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

В Воткинске подросток на питбайке, двигаясь на заднем колесе, совершил столкновение с автомобилем Renault Arkana.

В результате ДТП 15-летний подросток получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Юный питбайкер был без мотошлема. По предварительным данным, мотоцикл ему купил отец.

В Воткинске подросток на питбайке попал в ДТП, двигаясь на заднем колесе
В Воткинске подросток на питбайке попал в ДТП, двигаясь на заднем колесе
В Воткинске подросток на питбайке попал в ДТП, двигаясь на заднем колесе
Фотографии с места ДТП
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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Кирилл16

Долбоеб. И родители такие же.

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Nordman51

Прировнять пит-байк к оружию.

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denium

Это какое-то вирусное заболевание — езда на заднем колесе, начиная с ссыкунов на великах и заканчивая сопляками на питбайках.

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