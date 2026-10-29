В Воткинске подросток на питбайке попал в ДТП, двигаясь на заднем колесе

В Воткинске подросток на питбайке, двигаясь на заднем колесе, совершил столкновение с автомобилем Renault Arkana.

В результате ДТП 15-летний подросток получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Юный питбайкер был без мотошлема. По предварительным данным, мотоцикл ему купил отец.

Фотографии с места ДТП