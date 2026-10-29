В Воткинске подросток на питбайке попал в ДТП, двигаясь на заднем колесе

В Воткинске подросток на питбайке, двигаясь на заднем колесе, совершил столкновение с автомобилем Renault Arkana.
В результате ДТП 15-летний подросток получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
Юный питбайкер был без мотошлема. По предварительным данным, мотоцикл ему купил отец.
Долбоеб. И родители такие же.
Прировнять пит-байк к оружию.
Это какое-то вирусное заболевание — езда на заднем колесе, начиная с ссыкунов на великах и заканчивая сопляками на питбайках.