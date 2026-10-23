Не заметил в тумане? КамАЗ смял легковой автомобиль на Марпосадском шоссе в Чебоксарах

ДТП произошло возле «восточного» поста на Марпосадском шоссе в Чебоксарах. Водитель КамАЗа при повороте налево из средней полосы не заметил «Фольксваген», который двигался слева. Обошлось без пострадавших.
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Грузовик включил левый поворотник. К чему бы это? Да пофиг, полезем слева.
Хоть и по ПДД прав, но дурак.
++ и чего-то я света включенного на легковушке не увидел, в условиях недостаточной видимости.
Грузовик шёл чётенько по средней полосе, а потом вдруг решил повернуть. Ну ничего, бабки выплатит и больше не будет так поворачивать. Опытный водила поворачивает так, чтобы слева не пролезли
На 0:22 видно, что у Polo горят ПТФ
вот же олень, кто ему грузовик доверил ?
а кто незаменимым доверяет грузовики? мрази зарабатывающие на карман с них
Ну ладно, оставим действия водителя грузовика в покое… Видя поворотик у впереди идущего грузовика, в мозгу у водителя пузотерки ничего не возникло??? Причем, поворотник был включен очень заблаговременно. Туман и видимость плохая, зеркала у грузовика могут росой быть покрыты.., снизь скорость, проясни ситуацию и спокойно езжай дальше… Неее, бля, мы расхреначим машину и будем потом обвинять всех кроме себя. Ничего, побегает по страховым, походит пешком пока автомобиль в ремонте.., может научится думать головой и анализировать ситуацию!
херрасе! как камаз порвал полик….понятно что восстановят, хотя по-хорошему — это уже утилёк
а мог бы и тупо переехать — колеса позволяют
То есть, с нулевых секунд чайник намерения КАМАЗа проигнорировал и думал прокатит? Не прокатило!
Баран.
А на грузовике всяко джигит)
Рег 🤕
Виновным сделать дегенерата рега.
С больными глазами и с наркотой в крови управлять автомобилем запрещено.