Не заметил в тумане? КамАЗ смял легковой автомобиль на Марпосадском шоссе в Чебоксарах
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Не заметил в тумане? КамАЗ смял легковой автомобиль на Марпосадском шоссе в Чебоксарах

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13 комментариев 13 комментариев
Не заметил в тумане? КамАЗ смял легковой автомобиль на Марпосадском шоссе в Чебоксарах

ДТП произошло возле «восточного» поста на Марпосадском шоссе в Чебоксарах. Водитель КамАЗа при повороте налево из средней полосы не заметил «Фольксваген», который двигался слева. Обошлось без пострадавших.

Не заметил в тумане? КамАЗ смял легковой автомобиль на Марпосадском шоссе в Чебоксарах
Не заметил в тумане? КамАЗ смял легковой автомобиль на Марпосадском шоссе в Чебоксарах
Фото: АВАРКОМ 21
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13 Комментариев
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13 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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sanchess80

Грузовик включил левый поворотник. К чему бы это? Да пофиг, полезем слева.
Хоть и по ПДД прав, но дурак.

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9
sanchess80

++ и чего-то я света включенного на легковушке не увидел, в условиях недостаточной видимости.

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1
Rubicon

Грузовик шёл чётенько по средней полосе, а потом вдруг решил повернуть. Ну ничего, бабки выплатит и больше не будет так поворачивать. Опытный водила поворачивает так, чтобы слева не пролезли

Редактировалось 1 день назад
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4
Кирилл16

На 0:22 видно, что у Polo горят ПТФ

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0
Rubicon

вот же олень, кто ему грузовик доверил ?

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4
E_Lindros

а кто незаменимым доверяет грузовики? мрази зарабатывающие на карман с них

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0
Algol

Ну ладно, оставим действия водителя грузовика в покое… Видя поворотик у впереди идущего грузовика, в мозгу у водителя пузотерки ничего не возникло??? Причем, поворотник был включен очень заблаговременно. Туман и видимость плохая, зеркала у грузовика могут росой быть покрыты.., снизь скорость, проясни ситуацию и спокойно езжай дальше… Неее, бля, мы расхреначим машину и будем потом обвинять всех кроме себя. Ничего, побегает по страховым, походит пешком пока автомобиль в ремонте.., может научится думать головой и анализировать ситуацию!

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1
E_Lindros

херрасе! как камаз порвал полик….понятно что восстановят, хотя по-хорошему — это уже утилёк

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0
cs

а мог бы и тупо переехать — колеса позволяют

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0
Kolyan II

То есть, с нулевых секунд чайник намерения КАМАЗа проигнорировал и думал прокатит? Не прокатило!

нулевые секунды.jpg
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0
GDV nic

Баран.
А на грузовике всяко джигит)

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0
UELL

Рег 🤕

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0
goldberg

Виновным сделать дегенерата рега.
С больными глазами и с наркотой в крови управлять автомобилем запрещено.

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