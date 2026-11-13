В Омске водителя скорой осудили за ДТП, в результате которого погибла пациентка
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В Омске водителя скорой осудили за ДТП, в результате которого погибла пациентка

Аварии в России

В четверг, 12 ноября, Омский суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых находился 49-летний водитель скорой помощи, признанный виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В Омске водителя скорой осудили за ДТП, в результате которого погибла пациентка

Согласно материалам дела, трагедия произошла 2 декабря 2025 года около 17:35. Водитель спецавтомобиля вёз тяжелого пациента в больницу. Следуя по улице Лизы Чайкиной, он включил проблесковый маячок, однако специальный звуковой сигнал при этом не использовал. Решив объехать затор, мужчина выехал на полосу встречного движения. Там он несвоевременно заметил попутный автомобиль Great Wall, который совершал левый разворот. Звуковой сигнал водитель скорой включил лишь в последний момент, когда столкновение уже было неизбежным. От удара скорую отбросило в дерево. В результате ДТП 76-летняя пассажирка скорой получила травмы и скончалась в больнице.

Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на один год. Как сообщили в региональной прокуратуре, приговор пока не вступил в законную силу.

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