В Сочи инспекторы ДПС выманили у водителя 100 тысяч рублей
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В Сочи инспекторы ДПС выманили у водителя 100 тысяч рублей

Автоновости

В Сочи произошёл вопиющий случай, связанный с превышением полномочий сотрудниками Госавтоинспекции. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, автоинспекторы использовали поддельный алкотестер, чтобы получить крупную сумму денег от невиновного автомобилиста.

В Сочи инспекторы ДПС выманили у водителя 100 тысяч рублей
Фото: МВД России

Схема обмана

Согласно опубликованной информации, инспекторы остановили водителя на дороге и сразу же заявили ему, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина был абсолютно трезв, однако сотрудники полиции настояли на том, чтобы он прошёл проверку с помощью алкотестера.

Прибор, как выяснилось позже, оказался поддельным, но водитель не мог этого знать. После проведённого «теста» инспекторы сообщили мужчине, что готовы «закрыть глаза» на якобы совершённое правонарушение — но за определённую плату.

Сумма, которую они запросили, составила 100 тысяч рублей. Водитель, оказавшись в стрессовой ситуации и поверив сотрудникам в форме, передал им требуемые деньги.

Жалоба супруги

Однако уже в тот же день супруга мужчины, узнав о произошедшем, обратилась с жалобой в полицию. Её обращение стало отправной точкой для проведения разбирательства.

Когда для проверки обстоятельств к автоинспекторам приехали оперативники, один из сотрудников ГИБДД повёл себя агрессивно: он пригрозил им пистолетом и скрылся с места происшествия.

Задержание и суровый приговор

Несмотря на попытку одного из инспекторов скрыться, в итоге оба сотрудника были задержаны. По результатам расследования и судебного разбирательства они были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы: один получил 7 лет, другой — 9 лет колонии со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

Такой приговор демонстрирует, что подобные злоупотребления полномочиями и вымогательство со стороны стражей порядка караются по всей строгости закона, а неотвратимость наказания служит предупреждением для других недобросовестных сотрудников.

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