Эксперты рассказали, на каких АЗС в России продают проблемный бензин
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Эксперты рассказали, на каких АЗС в России продают проблемный бензин

Автоновости
2 комментария 2 комментария

Эксперты Международного испытательного центра по горюче-смазочным материалам (МИЦ ГСМ) провели исследование качества топлива и проверили 40 проб на содержание серы в 15 регионах России. В географию проверки вошли Москва, Санкт-Петербург, Владимирская, Нижегородская и Калужская области, а также ряд других территорий. Целью исследования было понять, насколько реальное качество бензина на заправках соответствует заявленным экологическим классам и требованиям к содержанию серы.

Эксперты рассказали, на каких АЗС в России продают проблемный бензин
Фото из открытых источников

Результаты оказались неоднозначными. Крупные игроки топливного рынка в основном стараются соблюдать заявленные параметры и держать марку, тогда как покупка топлива на несетевых и малоизвестных заправках для водителей нередко превращается в опасную лотерею. В отдельных случаях лабораторные показатели существенно расходились с тем, что было указано в документах и на колонках.

Нарушения на региональных АЗС

Наиболее заметные отклонения были зафиксированы на ряде региональных заправок. В частности, на АЗС «НТК Нефть» в Калужской области показатель содержания серы достиг 169 мг/кг. Это фактически соответствует классу К2 и свидетельствует о серьезном превышении нормативов для топлива, которое должно было бы соответствовать более высоким экологическим требованиям.

Подмосковная сеть «Фаворит», заявлявшая высший класс К5, по факту торговала бензином уровня К3: содержание серы в проверенной пробе составило 83 мг/кг.

Несоответствия и завышенные параметры также были обнаружены на региональных заправках «Литов-Ойл» в Нижегородской области, «Сибирьнефть» во Владимирской области и «КТК» в Костроме.

Таким образом, проблема касается не только безымянных колонок, но и вполне конкретных региональных операторов.

Крупные сети

Среди крупных федеральных сетей неприятный сюрприз преподнесла АЗС Teboil в Рязанской области. В чеке и паспорте качества значился бензин АИ-95-К5, однако лаборатория обнаружила в нем 30 мг/кг серы. Это означает троекратное превышение допустимого показателя для заявленного класса. Подобный случай показывает, что даже у известных сетей водителям не стоит полностью отказываться от проверки документов и внимательного отношения к качеству топлива.

В то же время заправка «Опти» в Тверской области прошла проверку строго «впритирку»: содержание серы составило ровно 10 мг/кг, то есть максимально допустимый показатель для соответствующего класса. Формально нарушение не зафиксировано, но такой результат говорит о том, что запас качества у заправки был минимальным.

Пример положительной перестраховки

Примером обратной, позитивной перестраховки стала «Татнефть» в Москве. На колонке честно продавали бензин класса АИ-92-К4, однако реальное содержание серы в нем составило всего 12 мг/кг. Это практически дотягивает до высшего экологического стандарта и показывает, что качество топлива может даже превосходить заявленные характеристики.

К проверенному дизельному топливу у экспертов МИЦ ГСМ вопросов не возникло вовсе. Это дополнительно подтверждает, что рынок неоднороден: на одних заправках фиксируются серьезные отклонения, на других — строгое соответствие нормам или даже лучшие показатели, чем указано в паспорте.

Плюсы и риски мелких заправок

Из плюсов мелких АЗС можно отметить лишь отсутствие лимитов на объем и свободный отпуск бензина в канистры. Для некоторых автомобилистов это может быть удобно, особенно в ситуациях, когда нужно запастись топливом для поездки или техники. Однако цена на таких станциях порой взлетала до 100–120 рублей за литр, что делает экономическую выгоду сомнительной.

Главный риск заключается в непредсказуемом качестве. Если на одной колонке топливо может соответствовать заявленному классу, то на другой — фактически оказывается значительно хуже. Для двигателя и топливной системы такая экономия может обернуться дорогим ремонтом, поэтому эксперты рекомендуют автомобилистам не рисковать «здоровьем» машины и избегать подозрительных безымянных колонок.

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2 Комментария
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2 комментариев
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E_Lindros

фуфляндия. проверили пару АЗС и всё.
а что на остальных льют — х.з. Т.ч. ездим льём по возможности бенз/соляру на солидных АЗС и надеемся на чудо

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Кирилл16

Снова позанудствую.
В чеке и паспорте качества значился бензин АИ-95-К5, однако лаборатория обнаружила в нем 30 мг/кг серы. Подобный случай показывает, что даже у известных сетей водителям не стоит полностью отказываться от проверки документов. — скажите как проверка документов повлияет на содержимое цистерны из которой сливают в емкость АЗС? Предполагаю, что приеме топлива на АЗС оператор проверил докУмент и согласно ему выставил в чеке «К5», но это никак не повлияло на реальность. Автовладелец также будет уверен, что ему лью «К5» ибо так в бумажке написано. А еще может смешали остатки К2 с тем же К5 и получился К3-4… Короче, за все платит клиент и за последствия «движухи» тоже..

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