В Минске водитель с эпилепсией сбил пешехода
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В Минске водитель с эпилепсией сбил пешехода

Аварии в России
9 комментариев 9 комментариев
В Минске водитель с эпилепсией сбил пешехода

Утром 10 ноября в Минске 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил пешехода.

В ходе разбирательства сотрудники ГАИ установили, что водитель имел медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Оба участника аварии — и водитель, и пешеход — были доставлены в больницу для проведения обследования.

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9 Комментариев
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9 комментариев
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Ralf

Пешеход терминатор

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4
E_Lindros

обрати внимание как его тыкву спасла сумочка при падении, легла прямо ровно под затылок, в связи с чем возможно котелок и не раскололся

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4
Rubicon

котелок мог расколоться от удара о железную стойку, но голова попала в стекло — двойное везение

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2
E_Lindros

В ходе разбирательства сотрудники ГАИ установили, что водитель имел медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

не дописали, что у него не противопоказания были, а в/у в принципе отобраны и был недопуск к вождению, тк. справку ему не давали. Но эта хуета тупорылая упорно садилась рулить, логично к чему всё привело в скором времени

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4
MishaBob

вот это нежданчик.

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1
formatceft

Знаю я таких. Им таблетки прописали, а они на них болт положили.

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1
d989417

С 1 марта у таких права автоматически забирать будут.

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0
ak100

ложить на таблетки себе дороже.

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0
MoJloTkoM no roJloBe

Повезло,на жопу приземлился и туфля не слетела….

Редактировалось 34 минут назад
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