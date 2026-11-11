В Минске водитель с эпилепсией сбил пешехода

Утром 10 ноября в Минске 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил пешехода.

В ходе разбирательства сотрудники ГАИ установили, что водитель имел медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Оба участника аварии — и водитель, и пешеход — были доставлены в больницу для проведения обследования.