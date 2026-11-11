В Минске водитель с эпилепсией сбил пешехода

Утром 10 ноября в Минске 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил пешехода.
В ходе разбирательства сотрудники ГАИ установили, что водитель имел медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
Оба участника аварии — и водитель, и пешеход — были доставлены в больницу для проведения обследования.
Пешеход терминатор
обрати внимание как его тыкву спасла сумочка при падении, легла прямо ровно под затылок, в связи с чем возможно котелок и не раскололся
котелок мог расколоться от удара о железную стойку, но голова попала в стекло — двойное везение
не дописали, что у него не противопоказания были, а в/у в принципе отобраны и был недопуск к вождению, тк. справку ему не давали. Но эта хуета тупорылая упорно садилась рулить, логично к чему всё привело в скором времени
вот это нежданчик.
Знаю я таких. Им таблетки прописали, а они на них болт положили.
С 1 марта у таких права автоматически забирать будут.
ложить на таблетки себе дороже.
Повезло,на жопу приземлился и туфля не слетела….