В Москве мужчина с ножом ранил сотрудника ДПС

В ночь на 1 ноября на юге Москвы мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС. Чтобы остановить нападавшего, полицейские применили табельное оружие.

По данным полиции, на улице Фруктовой случилось ДТП — столкнулись велокурьер и автомобиль Kia. Доставщик выехал с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в бок иномарки, повредив крыло и дверь.

Около 00:20 на место для оформления аварии прибыли сотрудники ГАИ. Примерно тогда же там появился неадекватный приезжий из Ставропольского края: его вызвал приятель-курьер, попросив о поддержке.

Мужчина начал кричать и замахиваться ножом на 23-летнего инспектора ГАИ, нанеся тому резаные раны плеча, предплечья и лица. Сотруднику полиции пришлось применить оружие, в результате чего дебошир получил ранение в ногу.

Позже выяснилось, что пострадавший ранее был судим за кражу. Полицейского и задержанного доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.