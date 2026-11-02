В Москве мужчина с ножом ранил сотрудника ДПС
1
1

В Москве мужчина с ножом ранил сотрудника ДПС

ГИБДД и полиция

В ночь на 1 ноября на юге Москвы мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС. Чтобы остановить нападавшего, полицейские применили табельное оружие.

В Москве мужчина с ножом ранил сотрудника ДПС

По данным полиции, на улице Фруктовой случилось ДТП — столкнулись велокурьер и автомобиль Kia. Доставщик выехал с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в бок иномарки, повредив крыло и дверь.

Около 00:20 на место для оформления аварии прибыли сотрудники ГАИ. Примерно тогда же там появился неадекватный приезжий из Ставропольского края: его вызвал приятель-курьер, попросив о поддержке.

Мужчина начал кричать и замахиваться ножом на 23-летнего инспектора ГАИ, нанеся тому резаные раны плеча, предплечья и лица. Сотруднику полиции пришлось применить оружие, в результате чего дебошир получил ранение в ногу.

Позже выяснилось, что пострадавший ранее был судим за кражу. Полицейского и задержанного доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

0
0 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Видеорегистратор

«Теперь он всегда будет спешиваться»: электросамокатчик едва не угодил под колеса авто в Кирове

В Кирове на улице Воровского молодой человек на самокате решил пересечь пешеходный переход на мигающий зелёный сигнал. Водитель Renault его не...

«Теперь он всегда будет спешиваться»: электросамокатчик едва не угодил под колеса авто в Кирове
308 просмотров
8
Подробнее
Аварии в России

В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир

В Рыбинском округе ночная поездка на мотоцикле закончилась трагедией. Водитель без прав ехал на незарегистрированном "Урале" и попытался скрыться от...

В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир
713 просмотров
28
Подробнее
Аварии в России

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб

В Екатеринбурге днем 23 октября произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda и автобуса № 98, в котором находились дети. За рулем иномарки...

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб
1186 просмотров
18
Подробнее
Аварии в России

27-летняя девушка сбила троих пешеходов в центре Северобайкальска

ДТП произошло в центре Северобайкальска. За рулем отечественного автомобиля находилась 27-летняя девушка. По версии полиции она двигалась по...

27-летняя девушка сбила троих пешеходов в центре Северобайкальска
961 просмотр
21
Подробнее
Аварии в России

«Раскаялся, но ответит»: во Владимирской области судят водителя, из-за которого тяжело пострадали два человека

Житель Подмосковья предстанет перед судом из-за аварии, произошедшей в Судогодском округе. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет...

«Раскаялся, но ответит»: во Владимирской области судят водителя, из-за которого тяжело пострадали два человека
953 просмотра
10
Подробнее
Автоновости

Житель Дагестана получил трое суток ареста после того, как показал дорожной камере средний палец

В ГАИ Дагестана сообщили, что 37-летний житель Дахадаевского района ехал на «Приоре» с подложными номерами. При проезде под камерой мужчина...

Житель Дагестана получил трое суток ареста после того, как показал дорожной камере средний палец
623 просмотра
34
Подробнее
Аварии в России

В Улан-Удэ автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе

Мужчина переходил улицу Дорожную в Улан-Удэ на запрещающий сигнал светофора и попал под машину. До противоположной стороны дороги ему оставалось...

В Улан-Удэ автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе
436 просмотров
12
Подробнее
Аварии в России

Гастарбайтер-нелегал спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде: пострадал мотоциклист

ДТП произошло на Молодёжном проспекте в Нижнем Новгороде. Столкнулись фургон, мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai. За рулём легковушки находился...

Гастарбайтер-нелегал спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде: пострадал мотоциклист
518 просмотров
13
Подробнее
Показать ещё

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку