«Теперь он всегда будет спешиваться»: электросамокатчик едва не угодил под колеса авто в Кирове

В Кирове на улице Воровского молодой человек на самокате решил пересечь пешеходный переход на мигающий зелёный сигнал. Водитель Renault его не заметил.

Чтобы не оказаться под колёсами автомобиля, самокатчику пришлось спрыгнуть с транспортного средства. К счастью, обошлось. Теперь он всегда будет спешиваться с электросамоката.