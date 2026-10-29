"Теперь он всегда будет спешиваться": электросамокатчик едва не угодил под колеса авто в Кирове
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«Теперь он всегда будет спешиваться»: электросамокатчик едва не угодил под колеса авто в Кирове

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3 комментария 3 комментария
«Теперь он всегда будет спешиваться»: электросамокатчик едва не угодил под колеса авто в Кирове

В Кирове на улице Воровского молодой человек на самокате решил пересечь пешеходный переход на мигающий зелёный сигнал. Водитель Renault его не заметил.

Чтобы не оказаться под колёсами автомобиля, самокатчику пришлось спрыгнуть с транспортного средства. К счастью, обошлось. Теперь он всегда будет спешиваться с электросамоката.

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3 комментариев
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Кирилл16

«Теперь он всегда будет спешиваться с электросамоката.» — начиная с 0:17 самокатчик снова поехал по ПП через ПЧ, несмотря на ДТП ибо оно не обучаемо.

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3
kreator

Ну ладно, я ещё могу понять когда дырявый пытался проскочить на красный, но вот два других фраера слишком вальяжно отшлёпывали на запрещающий сигнал светофора, даже по сторонам не смотря. И побежали обосравшись , только когда увидели как самокатчик улетел.

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1
Кирилл16

Вышли они на ПЧ на свой «зеленый» так что, формально, они в законе, а вот то, что не подумали, что не успеют перейти — уже указывает на недостаток умственной способности. 70 лет обратной селекции, что вы хотите.

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