«Теперь он всегда будет спешиваться»: электросамокатчик едва не угодил под колеса авто в Кирове

В Кирове на улице Воровского молодой человек на самокате решил пересечь пешеходный переход на мигающий зелёный сигнал. Водитель Renault его не заметил.
Чтобы не оказаться под колёсами автомобиля, самокатчику пришлось спрыгнуть с транспортного средства. К счастью, обошлось. Теперь он всегда будет спешиваться с электросамоката.
«Теперь он всегда будет спешиваться с электросамоката.» — начиная с 0:17 самокатчик снова поехал по ПП через ПЧ, несмотря на ДТП ибо оно не обучаемо.
Ну ладно, я ещё могу понять когда дырявый пытался проскочить на красный, но вот два других фраера слишком вальяжно отшлёпывали на запрещающий сигнал светофора, даже по сторонам не смотря. И побежали обосравшись , только когда увидели как самокатчик улетел.
Вышли они на ПЧ на свой «зеленый» так что, формально, они в законе, а вот то, что не подумали, что не успеют перейти — уже указывает на недостаток умственной способности. 70 лет обратной селекции, что вы хотите.